Opération "Mille mercis" à Ajaccio : 14 700 € pour La Marie Do

Une opération efficace basée sur un simple geste de solidarité et la générosité d’un partenaire

Chaque panneau ou auto-collant posé à un balcon ou une vitrine s’est transformé en un don de 21€ reversés par Century21 Actif Immobilier à La Marie Do.

Cette campagne solidaire a débuté le 21 septembre pour se terminer le 31 octobre 2020, elle a permis à tout et à chacun de se mobiliser pour lutter contre le cancer.et à chacun de se mobiliser pour lutter contre le cancer.



Finalement elle a permis de recolter 14 700 € au profit de La Marie Do.

Sa présidente Catherine Riera a reçu le chèque ce mardi dans les locaux de Century 21 d'Ajaccio.





"Lorsque les dirigeants de Century 21 m’ont contacté en plein confinement au printemps dernier pour partager avec nous cette magnifique idée, nous étions au plus grave de la crise, très inquiets et assez désespérés de voir toutes nos actions de collecte menacées et/ou annulées" expliquait sur place Catherine Riera .





"Cet appel a été une véritable bouffée d’oxygène et témoigne une fois encore que grâce à la volonté de chacun, au désir de s’engager, tout est possible. Il faut toujours garder espoir, le pire n’est jamais certain et les hommes sont pleins de ressources. C’est tout le sens de notre engagement depuis 15 ans. Croire en la vie, croire en la solidarité pour affronter les épreuves. Nous sommes extrêmement reconnaissant aux équipes de Century 21 et à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu et ainsi affiché plus de 700 fois ce message" poursuivait la présidente de La Marie Do.





"Le résultat est fantastique et nous permet d’aborder sereinement l’année 2021 car grâce à ce don de 14 700 € qui vient compléter les autres dispositifs qui ont pu être maintenus par nos partenaires et la générosité de nos donateurs, nous sommes en mesure de maintenir nos dispositifs d’accompagnement des malades en 2021. C’est à la fois un grand soulagement et une immense reconnaissance à l’égard de toutes celles et deux qui participent à ces actions" concluait-elle ravie du résultat final.