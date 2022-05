Operata di a Giuventù : le square "Nelson-Mandela" rénové par les collégiens de Montesoro

Ce chantier, dirigé par le Pôle Jeunesse et Loisirs de Marie-Angeline Giudicelli consistait à mettre en couleur le square, rénover et embellir sa fontaine, végétaliser certaines zones du Square situé au cœur du quartier de Montesoro. Du 2 au 6 mai, 11 collégiens de 5ème, 4ème ,3ème et SEGPA (Léa, Claudia, Narjisse, Enzo, Enzo, Bryan, Saffaa, Mohamed, Dylan, Alexandre et Viliardi) ont effectué ces travaux en matinée puis participé à des activités culturelles et sportives l’après-midi.





Ces travaux supervisés par les services de la mairie, Elise Rouzaud et Vanina Mandoce du Pôle jeunesse, ont permis la remise en état d’un muret en pierre, la remise en service et l’embellissement de la fontaine, la création d’une rocaille végétalisée et la plantation d’un Ginkgo Biloba de 3 m de haut. Symbole du renouveau, cet arbre peu commun, originaire d’Asie, peut vivre plus de 1 000 ans et existe depuis plus de 300 millions d'années, ce qui en fait une sorte de fossile vivant. Il est le dernier représentant de la famille des ginkgoacées, famille d'arbres la plus ancienne puisqu'elle existait déjà bien avant l'apparition des dinosaures.





Dans cet ancien domaine des bergers bastiais, réhabilité et baptisé en 2016 Square Nelson Mandela, les jeunes ont inscrit une de ses citations, traduite en Corse : « Ciò chì conta, ùn sò micca l’individui, ma u cullettivu » (Ce qui compte, ce ne sont pas les individus mais le collectif).

Au niveau des activités, les enfants ont pris part à une randonnée à Pietracorbara, guidés par Stéphane Giusti, une activité de Graff avec Hugo et la P’tite Usine, une belle après-midi de Kayak à Erbalonga avec Corsica Loisir Aventure de Louis Azara et une visite de la plateforme Stella Mare.





« Pour la mairie, le but était de faire prendre conscience à ces jeunes du quartier de ce lieu et de l’importance d’en prendre soin » souligne Lisandru De Zerbi, adjoint au maire de Bastia en charge de la langue et culture corse et de la jeunesse. « Ils ont appris à connaitre Nelson Mandela, son combat contre le racisme et pour la liberté. On leur a appris une citation et on l’a traduite en corse».