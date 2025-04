"On croit parfois qu'ils vont se crasher" : à Solenzara, les avions se préparent aux meetings aériens et fascinent des collégiens

Mardi, c’était la troisième fois que des collégiens de Biguglia se rendaient dans la base militaire. Ils ont pu y pratiquer des activités sportives - le parcours du combattant, bien sûr, mais aussi du base-ball. Et surtout découvrir les métiers de l’armée : « On veut leur faire connaître l’étendue des métiers sur la base aérienne, indique le capitaine Pascal, qui est au bout de l’autre maillon de ce partenariat. Et ils nous disent qu’ils sont surpris d’en voir autant. » Mardi matin, ils ont pu visiter un Airbus A400M, ce mastodonte du transport militaire aérien dont la masse à vide avoisine les 80 tonnes. Et pourtant, malgré son poids, il participe à des meetings aériens, grâce à ses quatre réacteurs qui envoient 11 000 CV chacun.



Sur la plage, un pilote de sécurité en liaison avec les pilotes dans le ciel

Il est 14 h 30, et l’Airbus A400M surgit au-dessus de la pinède, qui sépare la plage de la base militaire. Pendant près d’une heure, il répétera ses figures sous le regard avisé des militaires au sol, et sous celui, plus ébahi, des collégiens. Un peu plus tôt, ces derniers ont pu assister à l’entraînement de voltige synchronisée de trois Extra 330, ces monoplaces conçus spécifiquement pour la haute voltige. Ils ont enchainé les vrilles, les percussions (quand les avions se croisent à quelques dizaines de mètres) ou encore les éclatements (quand chacun part de son coté, dessinant un panache de fumée dans le ciel). Le capitaine Geoffrey Denis a l’habitude de piloter ces engins, mais cette fois, il est resté sur la plage, où il communique par radio avec les trois pilotes du jour. « Il faut toujours un pilote au sol, avec une équipe pour filmer en cas de problème, explique-t-il. C’est ce qu’on appelle le pilote de sécurité et ça tourne entre nous. Le pilote de sécurité va avoir la radio pour annoncer l’entrée éventuelle d’un autre avion dans le volume d’entraînement, ou alerter sur la présence d’oiseaux, qui est un danger permanent pour tous les avions. »