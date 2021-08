Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, en Corse ce 27 août

Le déplacement ministériel débutera en Haute-Corse, à Corte. Olivier Dussopt visitera la base de la Sécurité civile, l’AFPA et le CROUS de l’Université. Les trois structures sont en effet bénéficiaires du plan France Relance, au coeur de la venue du ministre.



Un échange aura lieu ensuite avec les responsables des chambres consulaires, les représentants des fédérations professionnelles, les chefs d'entreprises et les élus de Corse sur le plan de relance.



Après un déjeuner républicain, le ministre se rendra en Corse-du-Sud, où il participera à des opérations aériennes et maritimes de contrôles réalisées par les agents de la douane autour de la rade d’Ajaccio.