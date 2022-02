Office agricole de Corse : une aide à la réforme pour les élevages bovins

De plus, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu des répercussions économiques très importantes dans les exploitations. En effet, les difficultés à écouler les veaux ont fortement impacté les trésoreries des agriculteurs. Ce manque de liquidités a bien évidemment eu des répercussions sur l’alimentation des troupeaux et donc sur l’état physiologique des animaux les plus âgésOr, le marché de la réforme est très peu rémunérateur, notamment en Corse compte tenu du manque d’organisation de la filière et de l’impossibilité, pour l’instant, de transformer au niveau local ces produits en steak haché. Ainsi, beaucoup d’éleveurs préfèrent conserver ces animaux plutôt que de les vendre à un prix dérisoire. Or, réformer les animaux qui le nécessitent est un facteur d’amélioration des troupeaux, de rentabilité et de durabilité des exploitations. Un projet de valorisation de ces produits est en cours de réflexion avec la profession et les acteurs de la filière afin d’assurer une solution pérenne mais la situation actuelle nécessite une mesure d’urgence.







C’est pourquoi le Président de l’ODARC a proposé au Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, qui l’a validé, un dispositif d’aide spécifique, à destination des éleveurs bovins, avec un montant fixe de 170 euros par animal réformé.





On estime à environ un millier le nombre de vaches concernées, ce qui représente une enveloppe de 170 000 euros, sur des fonds Collectivité de Corse, qui seront reversés par l’ODARC soit directement aux éleveurs, soit aux associations qui en feront la demande pour le compte de leurs adhérents (la totalité de l’aide devra être reversée au bénéficiaire ultime).