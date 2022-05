OM-Feyenoord : brassards noirs et minute de silence au vélodrome de Marseille

En France, on le sait, on ne joue plus le 5 mai, en raison du drame survenu à Furiani, à cette date en 1992.

C'était avant une demi-finale de la coupe de France entre Bastia et Marseille qui ne s'est jamais disputée.

Pourtant ce jeudi soir, l'OM est sur la pelouse du vélodrome. a disputé face à Feyenoord une demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, compétition qui échappe à cette règle commémorative.

Au Vélodrome, les Marseillais ont rendu hommage aux victimes de la catastrophe d'il y a 30 ans, en portant un brassard noir et en observant, comme prévu, une minute de silence avant le début de la rencontre.