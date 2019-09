Novesima edizione di i scontri " Linguimondi" in Corti : u Corsu indè i media

A nuvesimu edizione era dunque cunsacrata à a piazza di a lingua in i media, audiuvisivi, filmati è scritti.

" Linguimondi hè una manifestazione iniziata in u 2011" prisente Saveriu Luciani, cunsiglieru esecutivu in carica di a lingua. Scontri ch'anu pigliatu quist'annu a forma di seminariu. " Attempu di l'invitati corsi universitarii chì travaglianu annant'à u " Diploma Universitariu di Giurnalismu Bislingua" è studienti chì anu messu annant'à a reta numerica un giurnale, avemu invitatu giurnalisti, pulitichi è filologhi d'altre naziunalità".

Joan Charles Simó, direttore si e risorze linguistiche di a televisiò di a cumunità di Valenzia " À Punt Mèdia". Per u guvernu Bascu, Estabaliz Alkorta, direttrice di a prumuzione Euskara, Alaitz Artolazabal Amilleta, direttrice di Tokikom, Iban Arantzabal Arrierata, giurnalista è filologu, Araceli Diaz de Lezana, capu di a pinaificazione linguistica di u dipartimentu di a pulitica linguistica. Mancava solu a diputata gallesa Jill Evans.

" Sò paesi chì anu una stampa bislingua ufficiale, in confronte à a situazione di a Corsica, chì si trove quasi in principiu di a sò vita bislingua. Oghje ci avemu da nutrisce di e so sperienze è attempu avemu da sparghje ciò c'hè nò femu noi.

In prisenza di prufeziunali, intervinenti è universitarii l'isulani, sò stati invitati sperti di u fora per sparghje e so sperienze per u sviluppu di e so lingue.