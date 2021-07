Nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ce samedi en Corse

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes se sont créés spontanément. Comme « La Corse en Colère », qui réunit plus de 4 200 membres. « Nous étions déjà en colère en amont, pour des raisons internes, à présent les décisions de l'Etat français ne nous permettent plus de rester dans la protestation virtuelle. Nos concitoyens insulaires réclament le droit de vivre décemment sans être parqués pour un vaccin refusé. » peut-on lire dans sa description.



Un autre groupe, fort de 4 700 membres, « Soignants libre choix vaccin Corse », se décrit ainsi : « Pour tous les soignants qui veulent avoir le choix de se faire vacciner ou non, on n'a pas le droit de nous prendre en otage de nous faire du chantage ! Notre métier on l'aime mais pas au détriment de notre liberté de choisir ! ».