"Nouvelle histoire" : à Borgo, l'étape corse du championnat de France de tourisme 2022

Cette manifestation « Une nouvelle histoire » regroupant motos et quads se déroulera samedi 1er et dimanche 2 octobre au complexe sportif de Borgo, à côté du Skate Parc. « Ce sera le rendez-vous des passionnés avec de nombreux stands, des animations, des balades et randonnées pour tous » explique Caroline Santelli qui est aussi membre de la ligue corse de moto et de la Fédération Française où elle siège à la commission Féminine.



Au programme de multi stands donc à partir de 10h30 le matin et jusqu'en fin de soirée, deux spectacles de Moto, « New Rock » et « Mad Max » avec le Rolf Circus Show à 14h30 et 19h30, une machine à Wheeling encadrée et à l'essai (contre quelques euros) pour découvrir une nouvelle discipline, tout en sécurité, des essais de motos, petite restauration... L’artiste XZav, un sculpteur passionné de moto, de moteur, de sport mécanique et pratiquant de Side-car présentera des pièces exceptionnelles



« On aura aussi, encadrée par un éducateur moto, une démonstration par les jeunes, un stand de prévention avec l'Association Adrien Lippini et la gendarmerie et aussi la société Miloé pour présenter la solution de prévention santé pratique pour tous les motards. Une solution Corse, très utile en cas de besoin et puis et puis … des surprises».