Nouvelle gestion des eaux pluviales pour Lisula

"Lors de la fusion des deux communautés de communes, nous avions placé ce sujet sur la table" explique Lionel Mortini, " cela nous paraissait capital, afin d'éviter les inondations.[...] "

Lisula est le point le plus bas d'un bassin versant mais également le point le plus urbanisé. "Aujourd’hui, l'eau coule, et déferle en ville. Sinous n'avons pas les ouvrages adaptés pour canaliser les eaux, nous allons finir avec des inondations et catastrophes majeures, ce que nous voulons éviter.

Nous avons perdu un an car la mandature précédente n'avait pas souhaité signer cette convention*.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de cette signature avec le nouveau conseil municipal. Cela va nous permettre d'avancer rapidement pour lancer la maîtrise d'œuvre pour finaliser le chantier, évalués à près de 3 millions d'euros, et faire un diagnostic en parallèle, notamment entre les canalisations d'eau et d'assainissement qui s'entremêlent un peu trop en ville. Aujourd'hui, avoir des milliers de mètres cube d'eaux pluviales qui arrivent à la station d'épuration et qui sont traités coûtent de l'argent, c'est surréaliste".







"Cette convention de gestion, au delà de marquer une nouvelle ère, est la première étape commune avec la communauté de communes Lisula-Balagna. C'est une convention qui va engager de gros travaux sur le réseau des eaux pluviales dès le printemps prochain", précisait Angèle Bastiani. " Nous avons connu de gros problèmes à Lisula à cause des eaux pluviales. Nous attendons à présent le transfert de la compétence des eaux pluviales sur la communauté de communes. Cet acte qui n'avait pas été signé par l'ancienne majorité s'est faite tout naturellement, aujourd'hui, entre Lisula et le bassin des versants des communes voisines et la communauté communes qui a les moyens d'investir sur notre commune afin de gérer ces problèmes de réseau".

Des travaux concrets: " En amont sur la commune de Santa-Reparata-di-Balagna.

"Il y aurait trois bassins assez importants de rétention d'eau, un travail sur le Padule, et un travail sur ces eaux pluviales sales qui ressortent en mer. Celles-ci seraient traitées et rejetées plus loin" ajoutait Lionel Mortini.



*(La loi 2018-702 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, renomme la compétence " assainissement" en " assainissement des eaux usées"

Ainsi, les compétences sont modifiées de sorte que les eaux pluviales redeviennent une compétence communale. Considérant que les travaux préconisés concernant tout le bassin versant, la communauté de communes à proposé fin 2019 à la commune de Lisula, là où l'ensemble des travaux doit être réalisé, en accord avec le sous-préfet de Calvi, d'assurer la maîtrise d'ouvrage par délégation, permettant d'assurer l'obtention des financements, la cohérence des travaux, l'optimisation des coûts...)

Ce vendredi 14 août, Lionel Mortini, président de la communauté de communes Lisula-Balagna, et Angèle Bastiani, maire de Lisula, ont convoqué les membres de l'intecommunalité afin d'officialiser la nouvelle gestion des eaux pluviales urbaines, par la signature d'une convention entre les deux collectivités.