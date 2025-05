Mai à vélo : à Lisula, les enfants roulent vers la mobilité de demain

Sur la place Paoli, les enfants ne se contentaient pas de pédaler pour le plaisir. Ce jeudi 15 mai, ils participaient à la première édition locale de l’opération « Mai à vélo », une journée organisée par la Communauté de Communes de Lisula Balagna, en partenariat avec l’association Adrien Lippini – Un vélo, une vie. Depuis cinq ans, cette opération nationale vise à promouvoir l’usage du vélo au quotidien. À Lisula, l’événement a réuni sept écoles publiques et privées autour d’ateliers de motricité à vélo, de réparation, de sensibilisation au handicap et d’éducation à l’environnement. « C’est une initiation par les enfants. On commence par les sensibiliser, puis on développera d’autres animations au fil du temps », explique Nobelia Quintal, chargée de mission mobilité active. « On leur enseigne la sécurité routière, les gestes techniques, on les fait réfléchir à ce qu’est la mobilité pour tous. »



Cette journée marque une première pour l’intercommunalité, qui a voté en 2023 son schéma des mobilités actives. L’objectif : structurer les aménagements cyclables sur le territoire et diffuser une culture du vélo. « Marche et vélo sont au cœur de notre stratégie. On avance étape par étape, avec des résultats concrets », poursuit Nobelia Quintal. Vice-présidente de la CCIRB en charge de la mobilité, Marie-Josèphe Capinielli souligne l’importance de cette action collective : « C’est la première fois que nous participons à cette opération nationale, et c’est grâce à l’engagement de Nobelia Quintal. Aujourd’hui, on apprend aux enfants à circuler à vélo en toute sécurité. »



Sur place, les élèves de CM2 ont enchaîné les activités. À côté des parcours vélo, certains ont pu s’initier à la mobilité en fauteuil roulant. « Ils sont très enthousiastes. Très peu ne savent pas faire de vélo. Ils sont heureux, curieux, et participent pleinement », constate la chargée de mission. Les écoles de Lisula, Monticellu, Curbara, Belgudè, Urtaca et Felicetu ont répondu présent. Seule l’école d’Olmi è Cappella n’a pas pu participer.



L’association Adrien Lippini, agréée au dispositif « Savoir rouler à vélo », accompagne les enfants dans l’apprentissage des bons comportements. « Le vélo, c’est un pré-apprentissage de la conduite. C’est apprendre à partager la route, à rouler en toute sécurité. On veut encourager un usage citoyen du vélo », insiste Françoise Lippini, présidente de l’association. Après Bastia, Marana-Golo et d’autres territoires, Lisula sera concernée dès septembre par la mise en place du permis vélo en milieu scolaire.



L’opération s’inscrit dans un projet plus vaste. « Nous avons aujourd’hui 30 itinéraires cyclables répertoriés, soit environ 170 kilomètres d’aménagements », précise Marie-Josèphe Capinielli. « Trois nouveaux itinéraires seront réalisés en 2025–2026, dont deux pour relier les écoles de Lisula, et un troisième le long de la GT20, entre Novella et Muru. »



Porté par un projet global à 4 millions d’euros, financé en grande partie par l’État et à 19 % par la communauté, ce programme traduit une ambition claire : faire du vélo un mode de déplacement du quotidien, accessible à tous et adapté au territoire.