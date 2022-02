Lisula-Balagne : l'intercommunalité déploie un nouvel outil au service de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée en septembre 2018 par le président de la République, l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner 35 nouveaux territoires qui installeront au cours de l'année 2022, un service public de l'Insertion et de l'Emploi ( SPIE).



En Corse, la communauté de communes de Lisula-Balagna, par le biais de son CIAS, a été sélectionnée, aux côtés du Pays ajaccien (CAPA) et de l'Agglomération de Bastia (CAB), pour développer ce service sur son territoire. "Nous avons candidaté au mois d'octobre dernier et nous sommes ravis d'avoir été retenus parmi les 35 territoires à l'échelle nationale, dont la CAB et la CAPA" , affirme Lionel Mortini, président de la CCIRB.



Le CIAS de I'lle-Rousse-Balagne a en effet été retenu le 2 février dernier et il pourra bientôt déployer ce nouvel outil qui porte essentiellement sur la mise en œuvre d'une coordination opérationnelle entre les différents acteurs de l'insertion à l'emploi, notamment, Pôle Emploi, Leia, la Mission locale, l'ARS ou la CAF ainsi que les socioprofessionnels du territoire.



L'objectif est de simplifier au possible toutes les démarches du demandeur d'emploi, mais également de lui proposer un parcours sans difficulté pour trouver l'emploi fait pour lui et lui garantir un parcours suivi. "L'objectif du SPIE est de garantir le droit à un parcours personnalisé à toute personne rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles sur le marché du travail. Il ne s'agit pas de renforcer la gouvernance institutionnelle, mais de structurer et d'approfondir la coordination et le maillage des professionnels autour du parcours de la personneaccompagnée", détaille Lionel Mortini.



"Cela permet ainsi au CIAS de se positionner au niveau de l'insertion. Aujourd’hui, nous sentons ce besoin de proximité. Les personnes ont besoin d'avoir un interlocuteur plus proche d'eux. C'est ce que nous allons leur donner" ajoute Céline Le Dref, directrice du CIAS de la CCIRB.





Un déploiement prévu pour la fin du mois



Fin février, le Consortium, constitué de tous les acteurs locaux, se réunira afin d'arrêter une des candidatures pour le poste de coordinateur et déployer le SPIE sur le territoire. "L'objectif est de réellement de mettre en synergie les employeurs potentiels, avec les structures d'insertions professionnelles. Notre coordinateur sera là pour accompagner la personne jusqu'à la bonne porte et sera son unique interlocuteur, contrairement au déroulement général où la personne est orientée directement vers les services", ajoute la directrice.



Des orientations adaptées en fonction de l'offre du territoire



Ainsi, les formations qui ne proposent pas d'emploi sur le territoire de Balagne, ne seront pas privilégiées. Le coordinateur SPIE sera également présent pour pallier les éventuels problèmes que peut rencontrer ce public éligible, trouver notamment un logement, ou faire garder les enfants. Les personnes accompagnées pourront ainsi uniquement se concentrer sur la recherche d'un emploi. "Faciliter l'accès aux droits pour faciliter l'accès au travail et permettre à chacun de se retrouver sur son territoire. Nous offrirons ces solutions" conclue Céline Le Dref.



Le coût du SPIE s'élève à 154 800€ sur 3 ans, financé à hauteur de 80% par l'État.