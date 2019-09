Les 10 ans de l’association « Adrien Lippini, un vélo, une vie » célébrés à Bastia

Le 14 juillet 2009, Adrien Lippini, un jeune passionné de cyclisme, perdait la vie, à l'aube de ses 16 ans, sur une route de Haute-Corse. Il pédalait sur la voie rapide entre Biguglia et Bastia lorsqu’il a été percuté par une voiture. Ses proches, ses amis et sa famille du vélo, tout particulièrement le Vélo Club de Biguglia, ont décidé de créer l'association Adrien Lippini dans le but de sensibiliser, agir ensemble, inciter les pouvoirs publics à construire des pistes cyclables, alerter, conseiller, proposer des actions en faveur des déplacements doux tels que le vélo, former, partager, impliquer les jeunes adultes et développer des Vélo-écoles Urbaines dans les grandes agglomérations de l’île.



Une première Vélo Ecole Urbaine, la seule de Corse, a été créée à Bastia en septembre 2018 et permet à un public précaire d’accéder à une nouvelle forme de mobilité, de multiplier par quatre le rayon d’action de ce public ou encore une initiation au code de la route théorique et pratique. Cette Vélo Ecole Urbaine à Bastia comprend aujourd’hui 55 vélos enfants et adultes, à disposition du public, des vélos électriques, des casques et divers matériel. L’association intervient aussi bien dans le milieu scolaire que sportif ou qu’avec les adultes.



Lors de la manifestation de ce jeudi soir, l'association a d’ailleurs présenté une rétrospective des actions menées et présenté son projet de financement participatif, via move.corsica (https://www.move.corsica/fr), afin de doter l’association

d’un camion itinérant de vélo réparation solidaire ou pour transporter les vélos d’une école à une autre.



