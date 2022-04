Nouveau plan de circulation dans le centre-ville : les Bastiais ont du mal à s'y faire

« Cela fait au moins cinquante ans que les gens descendent cette rue, changer les habitudes, ce sera long », lance Jean-François Marchi sur le pas de la porte de son salon de thé rue Miot.

Depuis le 1er avril, la municipalité bastiaise, après avoir mené une consultation auprès des habitants, a mis en place un nouveau sens de circulation sur deux axes.

La rue Miot permet à présent de se rendre sur la rue César Campinchi et la rue Abbatucci se prend désormais en direction de la place Saint-Nicolas. Ces changements intervenus après les deux semaines de fermeture du tunnel, doivent permettre une meilleure circulation sur les points de cisaillement du boulevard Paoli.



Dès le 1er avril, la mairie de Bastia a procédé au changement de signalétiques, posant trois panneaux « sens interdit » au niveau de l’intersection entre la rue Campinchi et la rue Miot.

Quatre jours plus tard, les habitués de cet axe ne semblent pas connaître le Code de la route.

Environ un véhicule sur quatre continue à emprunter l’axe dans l’ancien sens. C’est le cas par exemple de Francis qui, en moto, sûrement distrait, ne fait pas attention à la signalétique. « J’ai mes habitudes et c’est vrai que depuis la fermeture du tunnel on ne comprend plus rien au sens des rues », lance-t-il avant de faire demi-tour.



Quelques minutes plus tard, sur la rue Campinchi, avant d’arriver à l’intersection de la rue Miot, dans son camion blanc, François, livreur en pharmacie, a mis son clignotant. Arrivé à l’intersection, il se souvient qu’il ne peut plus tourner. La fenêtre ouverte il fait preuve de mécontentement : « c’est bien embêtant, pour aller sur le boulevard il faut que je continue toute la rue maintenant, ça serait bien qu’ils rétablissent l"ancien sens de circulation. »



Derrière lui, nombreuses sont les voitures qui prendront le sens interdit, au risque de se retrouver nez à nez avec un autre véhicule.

Depuis la terrasse de son salon de thé, Jean-François Marchi a pu observer régulièrement en quatre jours, des querelles entre usagers de la route « quand ils sont face à face, on les voit s’énerver et dire c’est à toi de reculer. Finalement ce n’est pas toujours celui qui est dans le mauvais sens qui effectue la marche arrière », précise-t-il en rigolant.



Ces situations, Jérôme Terrier, directeur général des services à la mairie de Bastia, espère qu’elles ne se reproduiront plus dans les semaines à venir. « On en appelle au civisme des gens. On ne peut pas poster la police municipale à chaque axe modifié. Avec le temps, les Bastiais prendront de nouvelles habitudes », assure-t-il.



Malheureusement pour François, le livreur qui aurait aimé que le sens de la rue Miot soit rétabli, il semblerait que ce plan soit définitif.

« Si cela venait à créer de véritables ralentissements ou un lieu accidentogène, nous réfléchirions. A priori, nous sommes assez confiants sur le fait que cela ne devrait pas créer de problèmes », reprend Jérôme Terrier.