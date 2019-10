Nouveau FLNC : le Parquet national antiterroriste se saisit de l’enquête

«On a prêté beaucoup d'attention à l'annonce de la reconstitution d'un FLNC - a déclaré à CNI Eric Bouillard, procureur de la République d’Ajaccio - Je vous confirme que le parquet national antiterroriste s’est saisit de cette enquête ».







Une enquête pour « association de malfaiteurs terroristes » a été ouverte par le parquet national et confiée conjointement aux services de police et de gendarmerie après l’annonce de la reconstitution du FLNC faite ce lundi 30 septembre par cinq hommes encagoulés se présentant comme un nouveau Front de Libération Nationale de la Corse.







"Nous, patriotes corses, avons décidé de nous unir pour reconstituer le FLNC", écrit le groupe dans son nouveau manifeste qui s’inspire de celui du 5 mai 1976. Le communiqué d'une page titré "FLNC Per l'Indipendenza a été remis à Corse-Matin, qui a révélé cette information ce lundi.







Interdiction d'achat immobilier aux non-corses, corsisation des emplois, limitation du tourisme et de la grande distribution, création d’une compagnie maritime corse, apprentissage obligatoire de la langue corse, attitude par rapport à la majorité territoriale et aux autre forces politiques et « modalités d’interventions » sont les neuf points clé listés dans le communiqué "d'interdictions et de préconisations" pour "sauver le peuple corse" remis lors d'une conférence de presse clandestine.