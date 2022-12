"Nous ne tomberons pas dans le piège de Paris." À Bastia, Corsica Libera vent debout contre le Gouvernement

Symboliquement installés dans leurs locaux de Lupino, perquisitionnés lundi 5 décembre dans le cadre d’une enquête du parquet national antiterroriste de Paris, les principaux représentants de Corsica Libera ont donné une conférence de presse ce mardi 13 décembre, à Bastia, pour marquer une nouvelle fois leur contestation à l’égard du gouvernement français. « Politique coloniale », « république bananière », les qualificatifs n’ont pas manqué pour décrire la position tenue par l’État à l’égard de la Corse, depuis la vague d’interpellations survenue dans le milieu nationaliste. « Il y a une volonté de museler et de criminaliser l’expression politique de Corsica Libera, nous le dénoncions déjà la semaine passée. Et tous les éléments qui ressortent des gardes à vue le confirment », s’est indigné Petru-Antone Tomasi, porte-parole du parti.



Car vendredi dernier, six militants de Corsica Libera, dont trois membres de l’exécutif, ont été mis en examen puis laissés libres sous contrôle judiciaire. « Toutes les auditions, sur une commission dite antiterroriste, ont tourné autour de leurs convictions politiques, de l’organisation et du fonctionnement du parti », relate le porte-parole. Une vaste action qui, à en croire l’ensemble des représentants présents lors de la conférence de presse, a pour but, en réalité, de « mettre à mal la crédibilité et la franchise » de Corsica Libera. Donc par extension, de l’ensemble du mouvement nationaliste. « Nous ne tomberons pas dans le piège de Paris, qui est celui de la division. Nous souhaitons que le mouvement national reste uni », a complété Josepha Giacometti-Piredda, représentante à l’assemblée territoriale.