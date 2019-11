"Nos Amis à Quatre Pattes" : un lieu d'accueil pour trouver une famille pour la vie

Le refuge bénéficie d'aides financières et terriennes de la commune de Calvi notamment ainsi qu'un soutien de la part de certaines autres comme Montegrossu et Calinzana. Un budget, malheureusement, amputé cette année par l'arrêt des subventions régionales : en octobre 2018, les subventions allouées aux associations ont été supprimées.

"Nos Amis à Quatre Pattes" est, rappelons-le - une association d'intérêt public.

" Nous avons effectué des travaux de sécurisation du refuge que nous souhaitons continuer en 2020. Il y a huit parcs, une aire de promenade qui sera bientôt arborée et nous souhaitons rénover l'infirmerie" ajoute Marie, " pour les plus vieux, les malades" et couvrir tous les parcs. " Tous les chiens ont une niche, dans lesquelles il y a de la paille en hiver, mais un toit apporterait plus de confort".

Le loto annuel organisé ce dimanche au complexe sportif Calvi Balagne a rapporté à l'association la somme de 19 740€. "Nous avons récolté 19 740 euros. C'est presque deux fois plus que l’an dernier", annonce avec beaucoup d'émotion Sophie. "Nous tenons à remercier tout le monde pour cette grande générosité. C'est une mobilisation record. Autant du côté des commerçants avec des lots incroyables que celui des participants. 500 personnes ont fait le déplacement. Certains sont même venus d'Aiacciu et de Bastia. Nous pouvons avancer grâce à eux."