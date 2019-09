Nonza - Patrimoniu : Inauguration de la première étape du chemin de Santa Giulia

Rédigé par Nicole Mari le Dimanche 15 Septembre 2019 à 03:14

Un évènement inédit ce dimanche entre Nonza et Patrimoniu avec l'inauguration de la première étape corse du chemin de Santa Giulia. Cet itinéraire culturel, qui relie 22 villes en Toscane, sera croisé à la via San Martinu. Une importante délégation toscane a fait le déplacement pour assister à cette journée exceptionnelle de visite, de découverte et de débat, en avant-première du festival de la ruralité qui débutera cette année à la fin du mois de septembre. Programme ci-après.

