Nominations diocésaines : une nouvelle organisation des paroisses en Corse à partir de septembre

Un important mouvement dans l’Église de Corse. À compter du 1er septembre, les fidèles retrouveront de nouveaux visages dans de nombreuses paroisses de l’île. Le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, a signé une série de nominations qui touchent l’ensemble des doyennés, du Cap Corse à l’Extrême-Sud, en passant par la Plaine orientale, la Balagne, le Taravo ou le Cortenais.



Ajaccio et la région du Prunelli réorganisés

Dans le doyenné d’Ajaccio Ouest, l’abbé Ange-Marie Bastelica prend la tête de la paroisse du Sacré-Cœur, après avoir exercé dans les unités paroissiales de la Rive Sud et du Prunelli. Miguel Cavaco est nommé administrateur de Saint-Jean-Baptiste, tandis que Frédéric Després, jusque-là curé de cette paroisse, devient vicaire à Saint-Roch.



Dans le vaste secteur du Prunelli-Taravo-Valinco, l’abbé Lukasz Baran est désigné curé de plusieurs unités : Rive Sud, Prunelli, Ornano, Istria et Taravo. Il sera entouré d’une équipe composée notamment des chanoines Antoine Peretti et Pierre Pinelli, des abbés Thomas Brenti et Alessio Yandushev, et du diacre François Valentini.



Bonifacio, Bastia, Cap Corse

Dans l’Extrême-Sud, Olivier Mesana, jusque-là à Ajaccio, devient curé de Bonifacio. Dans le Cap Corse, Robert Gazdowicz prend les rênes des paroisses de Saint-Florent, Nonza et Oletta, tandis que Paulo-Victor Lombardi est nommé curé de Pietranera et doyen du Cap.

À Bastia, Sébastien Dufour devient chapelain du sanctuaire de la Scala Santa. Michel Madeleine, ex-recteur de Lavasina, rejoint le doyenné comme prêtre au service. Autre changement : Jean-Marie Prescelti est nommé curé de Notre-Dame des Victoires, après avoir servi à Borgo, Lucciana et Golo.



Dans la Plaine orientale, Norbert Sitti Ayayiv est nommé administrateur de la Côte des Nacres. Il sera assisté par Ryszard Slowikowski, sous la responsabilité du doyen. Dans le Golo, Olivier Djido conserve la charge de plusieurs paroisses et devient doyen.



Dans le Cortenais, Laurent Bombo Sarah rejoint le doyenné comme prêtre au service. En Balagne, Benoît Savadogo, précédemment à Saint-Florent, Nonza et Oletta, exercera sous l’autorité du doyen.



Enfin, changement notable à Lavasina : une communauté de Pères Franciscains prendra en charge le sanctuaire marial ainsi que la paroisse de Brando. Les noms des religieux concernés seront précisés ultérieurement.



Ces nominations, qui sont effectives à partir du 1er septembre 2025, s’inscrivent dans une volonté de réorganisation pastorale portée par le cardinal, dans un contexte marqué par la baisse du nombre de prêtres et l’évolution des attentes des fidèles. Elles visent à « renforcer les équipes et la présence de l’Église sur le territoire », selon les termes du diocèse.