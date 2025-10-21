Niolu : Un sentier numérique pour les élèves de l’école de Calacuccia

Mario Grazi le Mardi 21 Octobre 2025 à 13:20

Les élèves de CE1-CM2 de l’école de Calacuccia ont inauguré un sentier numérique de l’Aire Terrestre Educative de Sidossi. Une opération qui est l'aboutissement de trois ans de travail en collaboration avec le CPIE-A Rinascita de Corte.