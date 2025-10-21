Niolu : Un sentier numérique pour les élèves de l’école de Calacuccia

Une aire Terrestre Educative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d’un collège ou d’un lycée. Encadrés par leurs enseignants et par une structure d’éducation à l’environnement, en l’occurrence le CPIE-A Rinascita de Corte, les élèves se réunissent en conseil des enfants et prennent les décisions concernant leur aire éducative.
Ce concept est né en 2012 aux Iles Marquises, en Polynésie Française. Les enfants de l’école primaire de Vaitahu ont imaginé cette Aire Educative Terrestre pour protéger tout simplement la magnifique baie se situant devant leur école. Et ainsi, ce concept s’est développé partout sur le territoire.
« Les grands objectifs des Aires Educatives Terrestres sont de former les plus jeunes à l’écocitoyenneté et au développement durable », explique Alicia Barbarin, coordinatrice pédagogique du CPIE-A Rinascita, qui poursuit : « le deuxième objectif est de reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire. Enfin le troisième point important est de favoriser le dialogue entre les élèves avec les acteurs du territoire ».
Encadrés par le CPIE-A Rinascita, les écoliers du Niolu ont, dans un premier temps choisi le lieu de leur aire éducative pour ensuite étudier une multitude de choses sur les plantes, les animaux, mais également l’histoire du barrage de Calacuccia en lien avec le site. Ainsi, durant trois années, les élèves des classes de CE1 et CM2 de Calacuccia ont travaillé sur ce projet de création d’une Aire Educative Terrestre à Sidossi, sur les berges du lac artificiel.
Ce sentier a été inauguré dernièrement par les élèves de Calacuccia qui avaient également invité les écoles de la région, en l’occurrence ceux de Francardo et les CM2 de Sandreschi à Corte, le maire de la commune, Mathieu Acquaviva, ainsi que les différents partenaires financiers que sont l’office de l’Environnement de la Corse, l’office Français de la Biodiversité, EDF Corse et bien sûr le CPIE-A Rinascita. « L’idée était donc aussi de convier deux établissements scolaires situés sur le territoire du centre Corse pour présenter aux élèves le sentier numérique et pourquoi pas leur donner envie de créer à leur tour leur propre Aire Educative Terrestre. Il s’agissait également d’organiser une journée pédagogique avec le CPIE, le Parc Naturel Régional de Corse et la Fédération interdépartementale de pêche », a conclu Alicia Barbarin.
