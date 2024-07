Moltifao voit fleurir un jardin partagé grâce à ses collégiens

Après plusieurs mois d'investissement, les élèves du collège Moltifao ont vu leur travail récompensé. Le 31 mai dernier, le Jardin partagé a Casiccia, mis sur pied par leurs soins, a été inauguré le cadre de l'Aire éducative terrestre - qui vise à sensibiliser les jeunes à la biodiversité et à l'importance du jardinage -, en partenariat avec Itinérance. Un festival organisé par Arterra Laburatoriu Culutrale, basé à Moltifao. Présent aux côtés de plusieurs acteurs de l'établissement, c'est le maire, Jacques Costa, qui a procédé à la découpe du ruban, avant d'en offrir un morceau symbolique à chacun des enfants.



Ce petit territoire géré de manière participative par les collégiens - et encadrés par leurs enseignants et Fabienne Bertholet référente à l’Office français de la Biodiversité - a été inauguré à l’occasion de la 21e manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins. Un événement du ministère de la Culture destiné à faire découvrir le patrimoine vert, et qui s'intègre dans un projet national de l'Office de l'environnement. Ici, et comme dans onze autres communes de Haute-Corse, il a été question de restaurer les qualités paysagères des lieux dans le thème des cinq sens au jardin, en apprenant à "se rendre attentif à la biodiversité". Pour ce faire, une initiation à la greffe a été dispensée par Dominique Grimaldi, jardinée à Moltifau, et, avec l'aide des habitants, une session de débroussaillage pour accueillir le Jardin partagé a été organisée. Mais ce n'est pas tout. En effet, les jeunes bâtisseurs du projet ont été sensibilisés à la préservation du savoir-faire traditionnel du travail de la pierre sèche. Ce matériau ancestral, essentiel à la préservation des terrasses et de l’eau dans le sol.



Cette journée était également l'occasion de dévoiler l'exposition Pièces à Conviction, mise en place dans une salle du collège. Les œuvres proposées ont été confectionnées tout au long du projet par les élèves, durant des ateliers de recherches et de créations proposées par l’association référente arterra. S'est ensuivie la projection du diaporama de l’association Moltifau Tempi Fà.



Enfin, l'inauguration s'est conclue à la mairie de Moltifao, par l’accrochage du dessin d’Alexis Pernet, un paysagiste ayant effectué une résidence d'hiver auprès de l’association Arterra. L'artiste a, à travers son œuvre, représenté les terrasses qui accueillent le jardin partagé avec les partenaires du projet, qui compte notamment Moltifau Tempi Fà, "gardienne de la mémoire du village".