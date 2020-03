Nice ferme son port aux passagers

MV le Vendredi 13 Mars 2020 à 17:44

Ce vendredi 13 mars le président de la métropole Nice Côte d'Azur a signé un arrêté interdisant l'accès aux huit ports de la métropole à tout "navire de plaisance ainsi qu'aux navires de transport des passagers. "



Cette décision prise pour "combattre la pandémie du Coronavirus" s'applique à tout navire transportant des passagers. "Les navires transportants des passagers ne sont pas autorisés à accoster dans les port de la Métropole" souligne le document.

Seul le fret reste autorisé.



Les passagers en provenance et à destination de la Corse ne pourront donc plus débarquer à Nice à partir de ce jour car l'arrêté "est d'application immédiate" et ce "jusqu'au nouvel ordre".

