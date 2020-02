Nettoyer efficacement sans produits chimiques est possible, en Corse aussi

«Ce produit créé en Allemagne est 100% naturel et biodégradable» explique Meriem Gaspari qui vient de créer sa société MG4 Corse. «MG4 Corse est une gamme de produits de clean 100 composés d’extraits de fruits légumes et des plantes. Des produits de nettoyage 100% naturels et non toxique pour les humains, les animaux et les plantes. Le produit est breveté Europe CE. Il est 100% naturel puisqu’à base de légumes et de plantes diverses, 100% biodégradable, 100% non toxique, hypoallergénique et inoffensif, 100% utilisable en milieu alimentaire, 100% toutes surfaces et matériaux, 100% sans graisses animales, 100% sans produits chimiques, 100% sans solvants et sans alcool». Le concept? Il s’agit du croisement de méthodes de fabrication issues de la parfumerie et de la chimie végétale. Les matières utilisées sont d’origine végétale et d’agriculture bio pour les fruits et légumes. «Le produit dont l’efficacité est 40% supérieure aux produits chimiques, est totalement inoffensif tant par l’utilisateur que le consommateur ou les animaux, ce qui est loin d’être le cas pour d’autres produits de nettoyage dont certains s’avèrent même très dangereux pour la santé» précise encore M.Gaspari. «Je le sais d’autant plus que je suis dans le secteur du nettoyage depuis 13 ans et j’en avais ras-le-bol de ces produits de plus en plus dangereux pour la santé. Après plusieurs mois de recherche j’ai découvert ce produit et on l’utilise désormais dans mon entreprise de nettoyage avec succès. Aujourd’hui, distributrice exclusive pour la Corse, je me bats pour le faire adopter par d’autres entreprises de nettoyage et à partir du 5 mars il sera aussi disponible pour les particuliers. D’abord dans les magasins dits Bio, ou pharmacies ensuite j’espère en grande surface. Le produit est décliné en une large gamme : lessive, lessive pour vêtements de bébé, lingerie féminine, pour voiture, intérieur et extérieur, pour litière de chat... C’est une démarche écologique plus que commerciale pour moi. Protéger notre terre c’est protéger nos enfants et je sais de quoi je parle puisque je suis maman».MG4* sera inaugurée officiellement le jeudi 5 mars à la salle polyvalente de Lupino à Bastia à partir de 18h avec aussi une présentation des produits Clean 100.