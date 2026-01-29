Neige : Circulation interdite aux véhicules articulés sur les principaux cols routiers

Selon les prévisionnistes de Météo France, la Corse n’avait pas connu un hiver aussi pluvieux, neigeux et froid depuis plus de dix ans. Et une fois encore la neige s’est invitée sur les principaux cols routiers insulaires depuis la nuit dernière au point que le niveau d’alerte est au jaune, le plus élevé pour ce phénomène neigeux. Cela veut dire que les équipements spéciaux sont obligatoires tandis que la circulation est interdite aux véhicules articulés, même si certains chauffeurs bravent cet interdit au risque d’interrompre complètement la circulation du côté de Vizzavona.



Les cols concernés par cette vigilance sont Vizzavona, bien sûr, ainsi que Vergio, Verde, Val d’Ese, La Vaccia, Scalella, Ghisoni, Bavella et Ascu. A Sevi et Sorba la chaussée est glissante et les équipements sont simplement recommandés.

Ce temps perturbé devrait se poursuivre toute la journée ainsi que demain et samedi.



« Ce jeudi, la neige va continuer de tomber et la limite pluie-neige devrait s’abaisser jusqu’à 900 mètres. Pluie et neige mêlées devraient d’ailleurs toucher Vivario en milieu de matinée ainsi que cet après-midi. Cette perturbation touche essentiellement le centre de l’île puisque les façades orientales et occidentales ne sont pas impactées », a détaillé Yves Guezou, prévisionniste à Météo France qui ajoute : « En revanche le niveau concernant le risque d’avalanche est passé aujourd’hui à 4. Et cela est exceptionnel pour la Corse ».



La plus grande prudence est donc recommandée sur la route, mais également en montagne. Avant de prendre la décision d’organiser une randonnée, il est prude nt de téléphoner aux services Météo au 3250. Concernant les trajets routiers, on peut appeler le PC neige de Corte au 04.95.46.17.12.

