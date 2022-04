Négociations avec l’Etat : Gilles Simeoni annonce une première réunion à Paris le 18 ou le 19 mai

« La date actée est le 18 et 19 mai à Paris, si Gérald Darmanin est confirmé dans sa fonction, je le rencontrerai en amont ». C’est l’annonce surprise faite par le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, jeudi matin en ouverture de la session de Corse. En conclusion d’un long discours sur l’analyse du scrutin des élections présidentielles et des relations avec le président de la République nouvellement réélu, Emmanuel Macron, et son gouvernement sous l’ancienne mandature, il pose les actes de ce processus de discussion sur l’autonomie arraché dans le drame et la douleur après l’agression mortelle d’Yvan Colonna le 2 mars à la centrale d’Arles et l’onde de choc qui a secoué la Corse pendant des semaines. « Le premier mandat d’Emmanuel Macron a été celui des occasions manquées. Ce qui s’est passé pendant 5 ans ne peut pas être oublié, et a conduit à des défiances, des interrogations, à un sentiment de révolte qui renaît avec force, et pas que dans la jeunesse. Je veux dire aux Corses, au gouvernement actuel et à venir, à Gérald Darmanin, au président réélu, que si nous gardons à l’esprit ce qui s’est passé depuis 5 ans, nous sommes plus que jamais déterminés à construire une solution politique avec l’Etat qui permettra de clore un cycle politique de 50 ans basé sur la négation de ce que nous sommes, c’est-à-dire un peuple, et ouvrir un nouveau cycle pour construire un pays démocratique, émancipé, rayonnant sur des valeurs d’ouverture et de fraternité ».



Une relation constructive

Si cette première réunion à Paris avec une représentation corse doit permettre à l’ensemble des courants politiques de s’exprimer, elle doit aussi, prévient Gilles Simeoni,« impliquer une méthode de travail et définir un contenu politique et programmatique aux discussions sur une autonomie dont les contours sont déjà identifiés afin de trouver un accord aussi large possible ». Et surtout intégrer les fortes attentes dans le domaine économique et social, oubliées des précédents statuts, mais aussi la résolution des grands dossiers du quotidien : « La relation nouvelle, que nous souhaitons, doit permettre d’avancer de façon rapide et caractéristique sur tous les grands dossiers qui ont souffert des relations dégradées avec l’Etat. Nous avons un champ immense de travaux devant nous : énergie, déchets, infrastructures, transports, logement, prix des carburant et de produits de première consommation... ». Il salue « la relation constructive » qui s’est instaurée avec le nouveau préfet de Corse « dans le respect de nos prérogatives et de nos fonctions. Je forme le vœu que ce climat s’installe durablement. Les semaines à-venir seront déterminantes. Les avancées significatives dans tous les domaines du quotidien sont à portée de main, c’est notre devoir à Paris et en Corse de les concrétiser. Je veux assurer au peuple que nous serons ensemble au rendez-vous de l’histoire ».