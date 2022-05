National : défaite (injuste) et relégation pour le FC Bastia-Borgo

Beaucoup d’intensité et d’agressivité dès le début du match avec des joueurs qui se rendaient coup pour coup dans le jeu sans se monter toutefois dangereux pour les deux gardiens. Au fil des minutes, les Corses haussaient leur niveau de jeu et sur un corner d’Anziani ouvraient le score par Bassouamina. Les hommes de Stéphane Rossi maintenaient le pressing, accumulant les corners, mais la mi-temps était sifflée sur ce petit avantage pour le FCBB. Il en restait 2 à marquer.

La deuxième période partait sur un bon rythme pour le FCBB qui multipliait les occasions.

Sur une faute de Tremoulet sur Bassouamina, les Corses auraient pu bénéficier d’un penalty à la 63ème mais l’arbitre ne bronchait pas à la grande colère du banc corse. La domination des Corses était permanente mais dans les buts Pappalardo multipliait les exploits. L'arbitre aurait pu aussi siffler 2 penalties ! Trop pour le FCBB. En fin de rencontre, sur deux contres, les visiteurs renversaient même la vapeur. A moins d’un repêchage, le FCBB jouera en N2 la saison prochaine.



Feuille de match

34ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 1 – 2 Sete FC 34 (1-0)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : environ 800



Arbitre centre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant 1 : YannThenard

Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola



Buts :

Bassouamina (17ème) pour FCBB

Sbai (88ème – 90+1) pour Sète.



Avertissements :

Rimane (15ème) - Lajugie (62ème)pour FCBB

Joseph (62ème) – Hakkar (67ème) - Baouia ( 83ème) pour Sète





FCBB : Balijon – Rimane – Kote (Mbala 73ème) – Cropanese (c)- Bassouamina – Guibert – Anziani – Lajugie – Ba – Gaudin – Magassouba (Giacomini 57ème) .

Entr. : St. Rossi



SFC34: Pappalardo (c) – Ngouabi – Phliponeau – Baouia – Mane – Hakkar – Celestine (Sbai 80ème) – Tremoulet – Joseph (Dzabana 71ème) – Seydi (Yajou 90+2) – Koffi.

Entr. : N. Guibal





Contexte



Le maintien en jeu pour les deux équipes.





Les buts

17ème : Corner de la droite d’Anziani. Guibert reprend de la tête au point de penalty. Le ballon est sauvé sur la ligne par Baouia. A l’affut Bassouamina récupère et expédie le cuir dans les filets de Papalardo.

88ème : Sur un contre sétois, Sbai trompait Balijon de près.

90ème : Nouveau contre sétois et nouveau but de Sbai seul face à Balijon





Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Sétois en vert.

8ème : Tir de Hakkar juste au dessus de la transversale du gardien corse Balijon.

10ème : Centre de Joseph de la droite au 1er poteau. Le tir de Koffi aux 6 mètres est détourné par un défenseur corse en corner.

31ème : Centre de la droite de Cropanese au 2ème poteau. Petite pichenette de Gaudin à la réception du cuir mais celui-ci ne fait que frôler le montant droit de Pappalardo.

36ème : A la réception d’un centre d’Anziani de la gauche, Bassouamina reprend du droit mais le ballon passe à coté du montant de Pappalardo.

53ème : Tir d’Anziani à l’entrée de la surface. A coté du montant gauche de Pappalardo.

55ème : Frappe d’Anziani sur une talonnade de Lajugie à l’entrée de la surface. Pappalardo se détend pour dévier le ballon en corner.

60ème : Contre de Koffo qui centre de la droite pour Joseph qui rate complètement sa reprise.

62ème : Parade de Pappalardo sur un tir d’Anziani à l’entrée de la surface.

69ème : Centre tir de Cropanese de la droite, directement dans les gants de Pappalardo.

72ème : Tir de Gaudin aux 9 m, parade de Pappalardo

78ème : Corner de la droite d’Anziani bien repoussé par la défense occitane.

81ème : centre tir de Bassouamina de la droite. Le ballon heurte la transversale de Pappalardo.

83ème : Coup-Franc d’Anziani aux 25 m. nouvelle parade de Pappalardo qui sort le ballon de ses filets.

86ème : Seul face Baouia, Balijon sauve l’égalisation sur un contre rondement mené par les sétois.





Bilan sportif

Défaite et relégation pour le FCBB





Réaction

Stéphane Rossi, entraineur du FCBB

« C’était compliqué. Ce qui nous a plombés c’est cet écart de 3 buts. On a dominé et on s’est découvert. On le savait. Ils ont été en difficulté. On n’a pas réussi le geste juste pour marquer. Il y a eu aussi une arbitrage à 2 vitesses. On a deux situations de penalty énormes. Les cartons ont tardé à sortir de leur côté. Il nous fallait être plus incisifs dans la surface. Les deux buts qu’on encaisse, sont anecdotiques. Les joueurs m’ont rendu heureux par rapport au travail fourni depuis mon arrivée. J’avais un groupe respectueux avec un très bon état d’esprit. Ce soir malgré notre bonne volonté il nous a manqué quelque chose. Je n’ai rien à leur reprocher. On est 15ème. On pourrait être repêchés car beaucoup de clubs son en difficulté financièrement. Pour mon avenir on a le temps de discuter avec les dirigeants »