Natation en eau libre : A Bastia, très beau succès pour la 1ère de « A Rinella Race »

« Depuis 2 ans notre ligue a mis en place une Coupe de Corse de nage en eau libre et pour la 1ère année une étape avait lieu à Bastia » indique Christine Arnoux, présidente de la ligue corse. « Notre territoire se prête très bien à cette pratique de natation et on multiplie donc les animations en ce sens ».Dans le cadre donc de cette Coupe de Corse, ce dimanche le TBN avait ainsi organisé plage de l’Arinella à Bastia, 3 épreuves sur plusieurs distances : 750m,1500m et 2500m. « Au-delà de cette épreuve officielle, nous avons aussi voulu sensibiliser les plus jeunes à cette activité avec une épreuve ludique » ajoute Thierry Murali, le directeur technique du TBN. « On a donc créé une A Rinella Race Kids, une première en Corse : un petit parcours de 50 m pour les enfants, accompagnés de leurs parents s’ils le désiraient, et un parcours d'obstacles. Deux épreuves, elles, non chronométrées mais les enfants ont quand même reçu un diplôme à l'issue de leur parcours ».Autour de cette belle manifestation des ateliers pour petits et grands : bio-déchets, acqua yoga…Une réussite qui annonce d’ores et déjà une 2ème édition en 2023.