Natali in Aiacciu. Voici le programme des fêtes de fin d’année dans les rues de la ville impériale

Après une édition sans les traditionnels chalets en raison des restrictions sanitaires du 27 novembre au 2 janvier les Ajacciens et les Ajacciennes pourront déambuler en centre-ville entre la place Foch et la place De Gaulle, pour découvrir les 42 chalets et près d’une cinquantaine d’exposants. « Il faut noter une présence accrue de nos artisans. La grande place qui leur est réservée cette année post-covid avec la valorisation des savoirs faires locaux fait partie des grands enjeux de cette édition. En effet, ce secteur a été durement impacté par la crise sanitaire, et nous voulions donner un véritable coup de pouce à cette filière qui en a tant besoin. En consacrant un budget conséquent de 357 000 euros et en mobilisant de nombreuses équipes sur cet événement, la municipalité a souhaité continuer à faire perdurer nos traditions, à préserver le lien social mais aussi à émerveiller petits et grands… » a indiqué ce lundi 15 novembre Christophe Mondoloni, adjoint délégué aux festivités lors de la confèrence de presse de prestation de l'événement.Pour les plus curieux, des animations proposées par la Chambre d’agriculture de Corse du Sud et les jeunes agriculteurs avec des démonstrations autour de la confection du brocciu et de la pulenta sont accessibles les mercredis 1er, 8,15 et 22 décembre sous la statue de la place De Gaulle. La question environnementale au coeur de l’actualité sera représentée par des ateliers de sensibilisation à la question des déchets à retrouver autour d’ateliers créations de décorations de noël à partir d’emballages du quotidien ; de jeux autour de la thématique déchets, et d’un espace de lecture. Rendez-vous, les mercredis 1er, 8, 15, 22 décembre et les samedis 4,11,18 décembre sur le marché.En marge des exposants, de nombreuses animations sont proposées visant un large public.à découvrir dès le 27 novembre à l’Hôtel de Ville.accueillera petits et grands pourront s’adonner au plaisir de la glisse sur la place De Gaulle. (Ouverte tous les jours de 10h à 19h à partir de 3 ans – 4 euros et 20 euros pour 7 séances.)est à retrouver place Miot avec son animation trampoline : 10h-19h, elle est positionnée place Foch. Elle sera gratuite au public et ouverte tous les jours de 10h à 19h. A partir de 3 ans pour les enfants accompagnés d’un adulte.En encore le(atelier pâtisserie de 8 à 12 ans, jeux d’arcade à partir de 5 ans, voitures électriques à partir de 6 ans),(dès 3 ans),« Rêve de Cimes » avec 2 parcours : 1 parcours enfants de 2/6 ans et un 6/15 ans, Magic Circus à partir de 3 ans.Côté illuminations, l’accent a été mis sur les éclairages du port Charles Ornano et son rideau lumineux avec ses nouvelles variations de couleurs mais aussi sur les décors traditionnels du secteur du tribunal et de l’avenue Bévérini-Vico. Un nouveau sapin illuminé de 15 mètres de haut trônera en majesté sur la place De Gaulle.Programmé le 18 décembre, l’adjoint au sport Stéphane Vannucci et la direction des sports proposent une 6e édition adaptée aux contraintes sanitaires actuelles. Pour se conformer aux recommandations de la Préfecture, le format a été modifié. Plus de grand rassemblement et de ravitaillement lors de la course de 9,5 kilomètres. Les départs se feront par groupe de 20 coureurs, toutes les 30 secondes avec une limitation de 1500 coureurs. Le parcours sensiblement identique à celui de 2019, révèlera quelques surprises et fera perdurer le passage emblématique des coureurs dans la Citadelle.L’ouverture des inscriptions sera effective à partir du lundi 15 novembre sur le lien suivant à partir de 8h : https://krono.run/calendrier.php?id_evt=1218 Ouverture du samedi 27 novembre au 2 janvier 2022 Horaires : 10h00 à 19h00 du lundi au dimanche. Fermeture du marché les 25 décembre et le 1er JanvierLe port du masque reste obligatoire pour y participer et le pass sanitaire sera demandé en amont pour tous les jeux de rassemblement