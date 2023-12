Natale in Porticcio : Rendez-vous du 1er au 23 décembre

Connu comme le plus ancien marché de Noël de Corse, celui-ci abritera tous les jours de la semaine une quarantaine de chalets en bois.

Cette année, les artisans et les commerçants qui occupent ces chalets seront situés directement sur le parvis de la mairie, autour de la fontaine. De très nombreuses animations auront lieu durant ces 3 semaines.

Mais cette année, le marché s’annonce encore plus féérique, voire magique. La salle des fêtes, transformée en conte des mille et une nuits, accueillera Babbu Natale dans un décor à couper le souffle. On y trouvera également des ateliers et des animations musicales au milieu des chalets. La parade de Noël sera enrichie du carrosse de Cendrillon et du char du grand renne entouré de ses princesses, et les enfants pourront découvrir le tout nouveau sentier des glaces.