Natale in Corsica : les horaires des messes et des veillées de Noël

Vendredi 24 décembre

22 heures messe solennelle de la nuit avec le chant du "Minuit chrétiens" interprété par Maï Pesce

Samedi 25 décembre





Saint-Jean Baptiste-Cardo Vendredi 24 décembre 18 heures Saint Jean Baptiste (précédée d'une veillée)

20 heures Cardo

22 h 30 Saint Jean Baptiste.

Samedi 25 décembre

10 h 30 St Jean Baptiste 10 heures messe solennelle du jour de Noël

Brando, Sisco et Pietracorbara

Vendredi 24 décembre

Célébrations par un diacre à Pietracorbara à 19 heures et à Sisco à 20h30.

Messes à Poretto à 21 heures et à Erbalunga à 22h30.

Samedi 25 décembre

Messe à Lavasina à 10h30.

Secteur de la Casinca

18 heures messe du Soir de Noël avec la crèche vivante.

23h30 veillée de Noël

0 heure messe de Minuit

Samedi 25 décembre

10h30 messe du Saint Jour de Noël

Villages

Vendredi 24 décembre

17 heures Omessa

17h45 : Piedigriggio

18 heures Popolasca

19 heures Francardo





Balagne

Calvi

Vendredi 24 décembre

18 heures Cathédrale Messe 2ème REP

18 heures messe des Familles à Sainte-Marie Majeure

23h30 messe à Sainte-Marie Majeure

Samedi 25 décembre

11 heures messe à la cathédrale



Lumiu

Vendredi 24 décembre

20h30 messe



Zilia

Vendredi 24 décembre

19h45 messe



U Mucale

Vendredi 24 décembre

17 heures messe



Calinzana

vendredi 24 décembre

22h30 messe



Montegrossu-Cassani

Vendredi 24 décembre

21 heures messe



Galeria

Vendredi 24 décembre

18 heures messe

Île Rousse Vendredi 24 Décembre à 0 heure Messe de Noël Eglise Immaculée Conception de Marie Samedi 25 Décembre à 10h30 Messe de Noël Eglise Immaculée Conception de Marie

Monticello Vendredi 24 Décembre à 22 heures m esse de Noël EglisesSan Sebastianu

Santa Reparata di Balagna Samedi 25 Décembre à 17 heures Messe de Noël Eglises Santa Reparata

Belgodere Vendredi 24 Décembre à 20 heures Messe de Noël Eglises Saint-Thomas

Occhiatana Samedi 25 Décembre à 15 heures Messe de Noël Eglises Santa Maria Assunta

Urtaca Vendredi 24 Décembre à 18 heures Messe de Noël Eglises Notre Dame de l'Assomption

Lama Dimanche 26 Décembre à 15h00 Messe Eglises Saint Laurent``

Aleria

