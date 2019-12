Natale di bellezza : Angelina Scaniglia, reine de cœur, portera les couleurs de la Corse

- Angelina Scaniglia qui êtes vous ?

- J'ai 22 ans, je viens de Pietranera en Haute-Corse et je suis étudiante en deuxième année d'école d'infirmière.



- Quelles sont vos passions ?

- J'aime beaucoup le sport tout particulièrement faire du vélo de course et de route . J'ai pratiqué ce sport très longtemps. De mes 12 ans à mes 17 ans j'ai été championne de Corse dans cette discipline. Sinon j'aime beaucoup la randonnée pour le contact avec la nature et me ressourcer. La lecture et le dessin.



- Être miss c'est un rêve de petite fille ?

- Je ne dirais pas que c'est un rêve de petite fille mais être miss c'est quelque chose que j'ai toujours admiré de loin avant. Je fais 1m63 donc je suis trop petite pour les autres élections de miss. Aujourd'hui c'est une fierté de pouvoir représenter notre région et ses belles valeurs de partage.



- Pourquoi avoir choisi l'élection miss Reine de Coeur ?

- Principalement car elle permet de porter un projet caritatif. J'aime me rendre utile et veiller au bien être des autres c'est d'ailleurs pour cela que je me suis dirigée vers le métier d'infirmière. Ce que j'aime également avec l'élection miss Reine de coeur c'est qu'elle représente les femmes dans leur diversité. On prend les jeunes femmes comme elles sont et on ne leur demande pas de représenter un standard.



- On sait que le projet caritatif compte pour beaucoup dans la note finale de l'élection Miss Reine de coeur France. Quelle est celui que vous avez décidé de soutenir ?

- Je me suis engagée dans l'association des étudiants infirmiers bastiais. En troisième année, nous allons effectuer un voyage humanitaire dans un orphelinat au Vietnam.



- Vous soutenez d'autres associations ?

- Oui deux associations corses. Le CEW France, qui apporte des soins de beauté aux femmes en cancérologie et l'association Belezza à Lupino qui est un salon de coiffure pour les femmes démunies.



- Pauline Murati, a remporté le titre de miss Reine de cœur France en 2019. Vous la connaissez ?

- Oui, elle est d'une grande aide dans ma préparation. Elle se rend très disponible pour moi. C'est un modèle, je vais tout faire pour ramener moi aussi la couronne en Corse.