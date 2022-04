Nanette Maupertuis : "les îles sont le parent pauvre de la politique de cohésion de l’Union européenne"

L’engagement corse

Une occasion loin d’être acquise en ce qui concerne les îles, déplore la présidente de l'Assemblée de Corse et vice-présidente de la COTER, Nanette Maupertuis qui n’hésite pas à affirmer que : «Les îles sont le parent pauvre de la politique de cohésion dans la mesure où l’article 174 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) n’a pas encore été mis en œuvre malgré les initiatives et les actions visant à souligner les spécificités des régions insulaires, pendant la crise et dans les actions de la Corse et de ses partenaires, au sein de différentes instances comme la Commission des îles de la CRPM, le Comité européen des Régions, le Partenariat Medinsulae. Dans le 8ème rapport sur la politique de cohésion, aucune mention particulière n’est faite concernant les îles et c’est regrettable ! ». Depuis 2016, que ce soit au sein du Comité européen des régions par la voix de Nanette Maupertuis, ou au sein de la Commission des îles dont Gilles Simeoni a été président pendant quatre ans de 2017 à 2021, l’Exécutif corse a agi sans relâche pour défendre la condition et la spécificité insulaire auprès de l’Union européenne. Un engagement corse que la Commission des îles n’hésite pas à qualifier « d’intense » et de « marquant », notamment dans la recherche de réponses aux défis insulaires et dans le développement d’une stratégie intégrée des îles européennes. Les deux présidents corses sont toujours membres élus du Bureau Politique de la Commission des îles.



Une stratégie à long terme

A la lumière de ces considérations, Nanette Maupertuis, qui est déjà l’auteur de deux avis adoptés au Comité européen des régions - « L’entrepreneuriat dans les îles » en 2017 et « La Coopération territoriale européenne » en 2018 – s’attelle à en rédiger un troisième. Elle vient de proposer à la Commission COTER « de faire un avis d’initiative sur l’article 174 TFUE. Je crois qu’il faut entamer des actions qui puissent attirer l’attention de la Commission européenne sur les problématiques insulaires et sur leurs spécificités et surtout préparer le terrain pour les années à venir, notamment, pour la Présidence suédoise et la Présidence espagnole en 2023 qui pourraient être des Etats particulièrement sensibles à notre cause ». L’article 174 définit les régions insulaires comme « nécessitant une attention particulière au regard de l’objectif de l’Union visant à réduire les disparités de niveau de développement entre les différentes régions au sein des États membres et entre ceux-ci ».. Tandis que l’article 349 crée une base juridique claire pour les mesures spéciales en faveur des régions ultrapériphériques. L’idée, précise le ministre régional des finances et des relations extérieures des îles Baléares (ES), Rosario Sanchez Grau, est de « créer un cadre de référence qui pourrait orienter la future politique à long terme dans des domaines spécifiques et qui devrait être au cœur d’une stratégie de l’UE pour les îles ». Comme cela a été fait l’an dernier pour les zones rurales.



L’égalité des chances

Les représentants insulaires dénoncent, donc, l’absence de stratégie commune européenne pour les îles. Une étape nécessaire et attendue serait « la création d’une initiative dédiée à la revitalisation des îles »., qui étendrait le champ d’application au-delà des îles méditerranéennes aux îles des mers Baltique et du Nord et des océans Atlantique, Indien et Pacifique. « L’UE doit écouter tous les citoyens, quels qu’ils soient, où qu’ils vivent ! », ajoute Kieran Mc Carthy, conseiller municipal de Cork. Les élus insistent sur les besoins particuliers des îles qui sont confrontées à des défis spécifiques, à des désavantages structurels, à des contraintes et à la nécessité de les adapter aux spécificités de chaque bassin maritime. « Pour que les citoyens puissent tirer pleinement parti de l’intégration européenne, l’UE doit s’engager davantage avec eux ». Le Comité européen des régions estime que la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui est entrée dans sa phase finale, est l’occasion de « débattre des moyens de garantir l’égalité des chances en matière de développement ». Et de rappeler que dans le cadre européen, « la valeur fondamentale est de ne laisser aucune région et personne de côté ! ».



N.M.