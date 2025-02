Nanette Maupertuis élue à la présidence du groupe Alliance Européenne au Comité européen des régions

C’est une première pour un représentant de la Corse à Bruxelles. La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, a été élue à la présidence de son groupe politique, Alliance Européenne, au Comité européen des régions, dont elle est membre depuis 2016. « Etre élue présidente d’un groupe politique au sein du Comité européen des régions est un honneur. Cela signifie que des régions, des provinces et des communes européennes font confiance à la présidente de l’assemblée de Corse pour défendre leurs idées et leurs projets. En particulier celle d’une Union européenne de peuples solidaires dont les spécificités sont respectées. C’est donc une fierté, mais aussi un grand devoir », réagit-elle. Son élection est une marque de reconnaissance du travail accompli sur de nombreux avis qu’elle a porté et fait adopter à l’unanimité, concernant l’entrepreneuriat dans les îles, la coopération territoriale européenne, la prise en compte des problématiques insulaires et de leurs spécificités et la prise en compte des régions à handicaps géographiques et démographiques et un avis sur le budget pluriannuel de l'Union européenne (UE) 2027-2034. « Le devoir », précise-t-elle, « est celui de permettre la diffusion des revendications et des inquiétudes des collectivités régionales et locales. Nous sommes à l’Alliance européenne surtout des régions qui sont souvent des minorités culturelles et linguistiques dans leur Etat-membre, des régions transfrontalières ou des régions insulaires, comme la Corse, qui ont des caractéristiques spécifiques ».



La priorité à la cohésion

Nanette Maupertuis évoque, ensuite, les priorités de son nouveau mandat. En premier lieu, la défense de la politique de cohésion qui représente un tiers du budget de l’UE. Cet instrument de la solidarité européenne, qui permet aux régions et territoires de travailler ensemble et surtout d’avoir des niveaux d’infrastructures et de développement au plus proche de la moyenne européenne, est toujours menacé par des coupes sombres ou par un risque de centralisation des fonds. « Le contexte est particulièrement complexe sur le plan géopolitique, sur le plan environnemental et sur le plan budgétaire. La politique de cohésion, pour les régions et les communes qui sont représentées dans notre groupe et qui sont, le plus souvent, des régions rurales et agricoles, est fondamentale. Tout comme la politique agricole commune. C’est pour cela qu’une priorité importante, sur laquelle j’ai déjà travaillée, est le cadre financier pluriannuel post 2027. Nous allons y retravailler, dès cette année, pour défendre non seulement des budgets pour la politique agricole commune et la politique de cohésion à la hauteur des enjeux, mais aussi les modalités de gestion de ces fonds structurels. Il y a, aujourd’hui, une tendance à la recentralisation de la politique de cohésion. Pour nous, ce n’est pas acceptable ! Les collectivités locales et régionales doivent faire partie des processus de décision, y compris sur le cadre financier pluriannuel ».



Défendre l’agriculture corse

La présidente Maupertuis va profiter de son mandat pour, dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), défendre la spécificité de l’agriculture corse confrontée à de nombreuses contraintes, en particulier la nécessité de réduire la bureaucratie pour les agriculteurs locaux. « Les réglementations sont trop compliquées. Donc, il faut les simplifier sur le plan administratif, sur le plan de la gestion des fonds, réduire le nombre de programmes et fusionner certains fonds, et surtout simplifier les procédures ». Comme elle l’explique en vidéo :