Nanette Maupertuis : « La violence politique, sociale et linguistique est un déni de démocratie »

C’est par un discours intégral en langue corse avec traduction simultanée en français que la présidente de l’Assemblea di Corsica, Nanette Maupertuis, a débuté la session de cette fin de mois de mars. Une première dans l’hémicycle ! Un discours militant en faveur d’à lingua nustrale et une colère retenue contre la décision du 9 mars 2023 du Tribunal administratif de Bastia, qui saisi par l’ex-Préfet Lelarge, a censuré les articles premiers des règlements intérieurs de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse disposant qu'ils « sont les garants des intérêts matériels et moraux du Peuple Corse (...) les langues des débats de l’Assemblée de Corse sont le corse et le français ». Des règlements adoptés à l’unanimité. Une décision, qui pour la présidente Maupertuis, auteur des articles incriminés, « porte une atteinte grave au droit fondamental des Corses de parler leur langue. En particulier dans le contexte actuel ». Et elle le martèle clairement dans son allocution, replaçant ce qu’elle considère comme « une violence politique » dans un contexte plus général de violences sociales, politiques et linguistiques.



Un déni de démocratie

Violence d’abord envers un jeune Corse, plongé dans le coma depuis les évènements de Sainte Soline sur le continent : « Prima, simu inchieti per via di a situazione in Francia dopu à u dibattitu annant’à e ritirate. Avemu ancu amparatu eri chì unu di i feriti di Sainte Soline hè un Corsu, Serge Duteuil. Dimu à a so famiglia chì semu accantu à elli. Sin’avà u guvernu cunferma a so pruposta è millioni di ghjente sò adisperate è assai in zerga. Ch’omu sia per una riforma di e ritirate ghjè un’affare, di ùn rispettà micca e regule di a demucrazia n’hè un’antru… A viulenza ind’è e pratiche pulitiche è u dispettu ver di a demucrazia suciale face pisà un minaccia nant’à a coesione suciale è e pussibilità capacità à vive di a generazione à vene ». La violence, explique-t-elle, est « un déni de démocratie et fait peser une menace sur la cohésion sociale et impacte la capacité de vivre des générations suivantes ».



La violence d’Etat

La présidente rappelle que la Corse sait « ce que porte le déni de démocratie. A sapemu forse ancù più noi in corsica. In particulare di fà cantà parecchji eletti per che li vutessinu à prò di a riforma ghjè un sprupositu puliticu è democraticu ! ». Elle se fait l’écho de l’inquiétude insulaire sur la réforme des retraites, comme sur la poursuite des discussions sur l’autonomie avec l’Etat : « L’attesa di i Corsi hè tamanta un anu dopu a firma di un protocolu trà u PCE è u ministru di l’internu in Marzu 2022. Ancu certi chi ghjeranu contru à l’epuca, avà s’adisperanu di ùn vede rigliglià e discuzione. Megliu cusì. Mi si pare chi u populu aspettessi arnesi istituziunale novi per cunstruì un avvene di sviluppu è di pace, adduprendu di sta manera una via demucratica ». Après avoir assuré les maires d’Alata et d’Appiettu et leurs concitoyens de son soutien, « Omu sà chi, in Corsica, cume altrò viulenza, quale che li sianu l’autore è e so raggiò… ùn sbuccia che nant’à danni maiò … Ancu puru di pettu à a viulenza pulitica è simbolica di u Statu ! Sò più chè mai cunvinta di l’unica strada pulitica, ch’hè quella di a demucrazia », elle assure que le seul chemin politique est la démocratie.



Une décision gravissime

Nanette Maupertuis revient ensuite sur le sujet du jour : « la violence politique » que représente la décision du Tribunal administratif et persiste : « Le corse et le français sont les langues du débat ». Fustigeant l’argument anticonstitutionnel « chi l’usu di u corsu inde i servizi pubblichi và contru à a custituzione francese », elle qualifie la décision judiciaire de « gravissima. Da un puntu di vistu simbolicu ghjè terribule : l’eletti di a Corsica ùn ponu parlà a so lingua … Da un puntu di vistu politicu : ghjè un viulenza tremende postu chi ghjè un prefettu chi l’hà dumandata. Da u puntu di vistu ammistrativu : u corsu hè proibitu inde tutti i servizi pubblichi e nostre decisione ponu esse attaccate ». Elle tacle ensuite une décision « propiu stupida : noi pudemu vutà a pulitica di a lingua, prumove l’amparera è a diffusione di a lingua, ma ùn a pudemu parlà… » et « un imperialismu monolinguisticu contra u Corsu ! A sanu bè i suposti capizzoni di u Statu… : “persa a Lingua, persu u populu !”. Hè a messa hè detta ! ».



Un invité de marque

La présidente rappelle qu’une heure de débat sera consacrée vendredi matin à cette décision et que cette session avec un invité de marque : Fernand de Varennes, rapporteur spécial des Nations unies pour les minorités et les minorités linguistiques en particulier. Et de conclure, cette fois en corse et en français : « Nimu ùn ci hà da impedisce di parlà corsu in l’Assemblea di Corsica ! Personne ne nous empêchera de parler Corse dans cet hémicycle ! Nisun prifettu, nisun tribunale, nisun Presidente di a Republica. Sè a custituzione francese ùn ci permette di sprimà ci in a lingua di i nostri anziani, in a lingua di Paoli è di Sambucucciu d’Alandu, di Sebastianu d’Alzettu è di Salvatore Viale, di Peppu Flori è di u Barbutu di Chera... allora ci vole à cambià a Custituzione ! À dicia prima… ci sò varie forme di viulenza… ùn caschemu inde sta trappula …Mà rispundimu, parlendu corsu, quante no pudemu ». Et conclut en annonçant dans le cadre des 40 ans de l’Assemblée, la remise symbolique de médailles aux personnels de la toute première mandature.