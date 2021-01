Musique : quand Daniel Vincensini se souvient du San Ghjuvà de son enfance

Extrait

« San Ghjuvà c’est toute mon enfance - explique D.Vincensini - à chaque fois que j’entends ses cloches sonner à Bastia, je pense à mon enfance ». Une enfance bercée par cette magnifique église dont le père de Daniel a été sacristain durant près de 40 ans. «J’ai vécu dans ce quartier, très familial et j’y ai connu les temps forts de la vie religieuse. J’ai même été enfant de chœur. J’ai beaucoup de souvenirs, de nostalgie de cette époque : les communions, les messes de Noël, les feux de la St Jean, les processions, le marché. Une époque bien éloignée de celle d’aujourd’hui, où on aimait se retrouver. Cette ambiance a disparu hélas».Une chanson qui s’adresse à tous ces Bastiais qui ont connu cette belle époque, un bel hommage à ses parents. Une chanson écrite en un mois tant Daniel Vincensini avait déjà tous les mots dans sa tête, toutes les émotions qu’il voulait faire passer. Une chanson tendre, douce, où les mots sont touchants, la musique émouvante. Auteur et compositeur de cette magnifique chanson, il est accompagné sur ce titre par P.Mattei (guitare), L.Garcia (violon) et C.Mazzieri (basse). Un clip fait revivre aussi ce San Ghjuva de cette époque