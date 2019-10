Musique : «Versuniversu », le nouveau disque de Patrizia Poli

«J’ai rencontré Pascal lors de la tournée des zéniths de Bernard Lavilliers dont il était le chef d’orchestre. Il est venu en Corse, il y a trois ans et m’a ouvert sa malle aux trésors, riche d’une centaine de mélodies » explique la chanteuse. Patiemment, Patrizia a posé des mots sur ces mélodies. « Même s’il ne parle pas corse, Pascal m’a guidée, y compris dans l’écriture des textes». Alternant lentes mélopées, rythmiques plus enlevées aux sonorités latines et même quelques accents plus urbains, les titres de ce nouvel album évoquent les émois amoureux («Un Abbracciu Appassiunatu»), les combats des Corses à travers l’histoire mouvementée de l’île («A mio isula»), le langoureux frisson des corps qui dansent («Tango chi và»), les naufragés égarés dans la tempête («Prigione») ou encore ces femmes musulmanes, juives, chrétiennes ou athées défilant pour la paix en Israël et en Palestine («Donna Surella»). Belle surprise aussi «Les hommes», portrait peu flatteur pour la gent masculine écrit par Bernard Lavilliers. On y trouve une chanson du « stéphanois », co-signé avec Pascal Arroyo : «Faits divers». Ghjacumu Thiers a également participé à ce CD avec «Riacquistu», un texte poétique et dense qui parle de l’identité, la grande richesse du peuple Corse. «Il a été mon professeur. La difficulté pour moi était de mettre une musique sur ses mots, sans le trahir». On saura imaginé un cd de la belle chanteuse sans Tango. On en trouve deux : «Riacquistu » et « Tango chi và ». De la belle ouvrage que Patrizia dédicacera le 9 octobre dans le cadre du Festival Arte Mare et le 21 novembre sur la scène des Musicales de Bastia au théâtre municipal.

CNI a rencontré l’artiste …