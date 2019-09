"Munticellu in festa" ce week-end au profit d'Evan

Le Lions Club Balagne présidé par Franco Farsetti s'engage une nouvelle fois pour la bonne cause.

Touchés par le cas de cet enfant de 9 ans, Evan, atteint de leucémie, le président du Lions et son équipe ont décidé de se retrousser les manches en organisant une grande manifestation sur un week-end.

Ce sera le 7 et le 8 septembre au complexe sportif Saint-François de Munticellu avec au programme une multitude de manifestations sportives et culturelles dont nous nous sommes déjà fait l’écho et qui vont enflammer le Complexe et le lendemain dimanche une journée au cours de laquelle les visiteurs sont conviés à déguster avec des personnalités une soupe de poissons géante concoctée par les pêcheurs.

Sur le stade, durant les deux jours, les enfants seront aussi à la fête.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.