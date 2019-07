Munticellu: faute de recette, un commerçant se fait voler sous la contrainte son.... TMax !!!

Les faits se sont déroulés la nuit dernière vers 3 heures du matin.

Un commerçants balanin rentrait chez lui à Monticello au guidon de sa moto TMax de forte cylindrée quand une voiture a surgit à un carrefour et l'a contraint à s'arrêter.

Surpris, le commerçant a chuté a chuté au sol.

Les deux occupants de la voiture sont sortis et l'un d'eux a braqué l'infortuné motard avec une arme de poing dont on ne sait pour l'heure si elle était réelle ou factice et ont exigé que ce dernier leur remette la recette du jour.

Malheureusement pour les individus, le commerçant n'avait pas d'argent sur lui.

qu'à cela ne tienne, sans doute pour ne pas perdre la face, l'un des deux braqueurs a enfourché la moto du commerçant et l'autre est monté dans la voiture, avant de prendre tous les deux la fuite, laissant là le commerçant qui n'avait plus qu'à appeler les gendarmes et leur conter son histoire pour le moins rocambolesque.

Une enquête a été ouverte. Elle est conduite par les militaires de la Brigade de recherche de Calvi.