Municipales : tout ce qu'il faut savoir sur les déclarations de candidatures

Dans le cadre de l’élection des conseillers municipaux et communautaires qui se déroulera les 15 et 22 mars prochains, le dépôt des déclarations de candidature, pour le premier comme pour le second tour, s’effectuera à la Préfecture de la Haute-Corse, Salons de la préfecture, Rond point du Maréchal Leclerc de Hautecloque, 20 401 Bastia CedexPour le premier tour de scrutinDu 10 février au 27 février 2020, à l’exception des samedis et dimanches, aux horaires suivants :du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30le jeudi 27 février 2020 de 9 à 18 heuresPour le second tour de scrutinle lundi 16 mars 2020 de 14 à 17 heuresle mardi 17 mars 2020 de 9 à 18 heuresAfin de fluidifier la prise de candidatures et limiter le temps d’attente, un service de rendez-vous en ligne est mis en place via le site internet des services de l’État en Haute-Corse : http://www.rdvmun.haute-corse.gouv.fr/ En parallèle, l’accueil sans rendez-vous est maintenu tous les jours.Pour une candidature aux prochaines élections municipales de mars 2020, retrouvez les liens permettant d'accéder aux documents officiels (Cerfa) nécessaires à la constitution d'un dossier de candidature sur le site Internet des services de l’État en Haute-Corse: http://www.haute-corse.gouv.fr/depot-de-candidature-aux-elections-municipales-a3216.html L’attestation d’inscription sur les listes électorales est téléchargeable en interrogeant sa situation électorale via le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE Organisation matérielle des scrutin, inscription sur les listes électorales, répartition des sièges des délégués communautaires ... vous pouvez retrouvez toutes les informations pratiques sur le Site Internet des Services de l'Etat en Haute-Corse : http://www.haute-corse.gouv.fr/elections-municipales-et-communautaires-2020-r641.htm