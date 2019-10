Municipales : "quel rassemblement à gauche et quel contrat de confiance avec les Bastiais" ?

"Les groupes de l'opposition municipale bastiaise ne sont pas parvenus à s'accorder pour la constitution d'une liste commune dès le premier tour pour les prochaines élections municipales de 2020.

A la suite de plusieurs mois de discussions, le groupe MCD et le PRG ont décidé de soutenir la candidature de Maître Jean-Sébastien De Casalta, personnalité classée à gauche mais jusque là muette sur la gestion mise en œuvre par la municipalité nationaliste. Leur choix est justifié par la volonté de faire « une offre politique incarnée par des hommes et de femmes représentatifs et fédérateurs », pour le MCD, ou par un « fédérateur » assurant « le portage du rassemblement de la gauche », pour le PRG.



Présentée comme le moyen de surmonter « les conflits d’égos » à l'origine, selon eux, de la division fatale de 2014, la construction autour d'une « personnalité providentielle » avait, à leurs yeux, le mérite, non démontré, d’être la meilleure candidature représentative de fait de la diversité des forces politiques de gauche sans jamais avoir eu avec elles la moindre action commune concernant la politique de la Ville actuelle et à venir.



Pour les communistes, l'union doit procéder en premier lieu d’une base programmatique partagée, susceptible de répondre aux enjeux présents et à venir de Bastia comme aux aspirations politiques fondamentales des Bastiais(e)s appelés ainsi à se rassembler. Le contrat passé entre les forces politiques de gauche et les citoyen(ne)s doit, en conséquence, être totalement transparent tant sur le programme que sur les valeurs politiques défendues. A défaut, cela aboutirait à une « alliance baroque », comme Maître De Casalta qualifie celle de la liste (Simeoni-Tatti-Milani- Degentile) victorieuse en 2014.



Dés lors, on peut s’interroger sur les options politiques qui ont pu prévaloir au ralliement du MCD et du PRG constamment opposés à certaines revendications nationalistes soutenues par Jean Sébastien de Casalta comme l'inscription de la Corse dans la Constitution octroyant une « pleine citoyenneté au peuple corse », le statut de résident ou l'amnistie des prisonniers « politiques » sans écarter les crimes de sang.



Difficile d'imaginer que le MCD et le PRG aient pu sous estimer cette dimension politique et dans le cas contraire de ne pas y voir une façon de faire passer un message aux déçus de la majorité nationaliste et d’anticiper y compris sur les prochaines régionales.



Ce faisant, le MCD laisse supposer qu’il n’a pas renoncé à sa stratégie politique sans principes et le PRG, en lui emboîtant le pas, à l’encontre même des attentes des électrices et électeurs de la gauche bastiaise, semble pour sa part ne pas craindre d'y diluer ses valeurs républicaines.



En ce sens, le choix politique du MCD et du PRG donne un éclairage significatif à leur volonté d'abandonner, au premier tour, l’objectif décisif d’une liste d'union de toute la gauche et l’espoir du meilleur résultat possible, au profit d'une alliance d'apparence « baroque » d'ores et déjà. Cela porte à croire que, côté MCD et PRG, les enseignements de 2014 n'ont pas tous été tirés.



Pour notre part, nous avons fait le choix de la clarté politique. Il respecte le travail de reconstruction de la gauche entamé dans l'opposition à la politique de la majorité municipale. Il respecte les valeurs politiques communes sans faiblesse électoraliste. Au premier comme au second tour, nous resterons cohérents sans déroger à nos principes et à la moralité politique.



Voilà le contrat de confiance que nous proposons aux Bastais(e)s."