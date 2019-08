Municipales : l'engagement de Julien Morganti pour "un futur pour Bastia"

"Bastiaises, Bastiais. L’élection municipale de mars 2020 est une chance pour Bastia. Notre ville est à la croisée des chemins : le déclin ou le renouveau !" écrit Julien Morganti dans le communiqué rendu public ce jeudi après-midi dans lequel il signifie clairement son engagement pour les municipales des 15 et 22 Mars prochains.



"Quel avenir pour nos quartiers ? Quelle attractivité pour nos commerces ? Quelle solidarité avec nos ainés ? Comment garantir un travail à nos enfants ? Quelle école pour demain ? Quelle culture ? Comment se déplacer ? Quel profil voulez-vous pour votre futur maire ?"

À toutes ces questions exprimées par chacun de vous, il est nécessaire d’y répondre par une démarche innovante, crédible et cohérente" poursuit Julien Morganti en ajoutant : "Je vous écris directement avec tout mon cœur et toute la force de mon engagement au service de Bastia, donc à votre service."





"Les calculs politiciens empêchent les majorités d’idées et les groupes de pressions finissent toujours par étouffer l’intérêt général. Il faut que la démocratie respire, soit vivante et libre.

Bastia a besoin de retrouver sa place, sa fierté et son ouverture d’esprit. Notre projet sera résolument économique, social et écologique car pour redistribuer de la richesse, il faut d’abord en produire. Et c’est uniquement à partir de ce projet que nous pourrons rassembler" poursuit-il avant d'évoquer l'équipe qui l'accompagne dans cette démarche.





"L'équipe qui m’accompagne surprendra par ses convictions, sa détermination et ses talents.

Ce renouvellement des usages, des visages et des méthodes doit rythmer notre volonté d’unir les Bastiaises et les Bastiais de tous âges, de toutes sensibilités et de tous les quartiers. Le maire devra réconcilier la ville et ses habitants loin du sectarisme et de l’autoritarisme.

Notre charte éthique communale fonde notre action. Sur la base des valeurs d’égalité, de liberté, de responsabilité et de solidarité une alternative est possible. L’enjeu est l’engagement. Comment faire pour que chacun se sente concerné pour participer à bâtir un futur heureux ?"





L'élu bastiais termine son appel en ces termes : "Avec humilité et sincérité mais aussi avec passion je veux vous convaincre que notre avenir dépend que de nous !

Construisons ce projet innovant, dynamique et positif pour écrire ensemble un futur pour Bastia.

Par cet appel, toutes les Bastiaises et tous les Bastiais sont sollicités pour devenir acteurs du changement."



A l'appui de sa déclaration Julien Morganti joint son projet qui consiste à répondre aux 5 défis de l'époque, donner une ambition, développer un concept, décliner 4 axes, définir un calendrier d'action et défendre 4 valeurs.

Bref, dessiner "un futur pour Bastia".

On en reparlera.