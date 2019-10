Municipales de Bastia : Jean-François Baccarelli confirme sa liste écologiste

PLB le Vendredi 4 Octobre 2019 à 14:02

Dans un communiqué, Jean-François Baccarelli, confirme la position actuelle de son mouvement pour les municipales de Bastia. «Notre mouvement écologiste A Voce di a natura corsa m’a mandaté ce vendredi 4 octobre, pour la préparation d'une liste de femmes et d'hommes aimant Bastia, pour les municipales de Bastia, ainsi que pour présenter un projet pour Bastia, aux bastiaises et aux bastiais. Le slogan de la liste sera "Bastia écologie, capitale pour tous."

Le mouvement annonce une prise de position plus complète dans quelques jours.

