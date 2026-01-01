Municipales à Biguglia : Jean-Charles Giabiconi remet son mandat en jeu

- Quel bilan de votre mandature allez-vous défendre ?

- C’est un bilan que nous avons eu l’occasion de présenter. Il s’appuie sur le programme que nous avions présenté aux Bigugliais et aux Bigugliaises, et je suis fière de dire qu’il a été largement réalisé. Sur les réalisations que nous pouvons afficher et mettre en place, il y a toutes les rénovations que nous avons eu à faire, car à notre arrivée nous avions trouvé un véritable chantier. Les points forts que nous avions annoncés sont en train de débuter, comme la voie douce ou encore le pont, qui sont aujourd’hui dans des phases de préparation. Le tout sur une période qui a été impactée par la crise de la Covid.



- Il y a aussi le vote du Plan local d’urbanisme à venir ?

- Aujourd’hui, c’est un document qui est en phase de finalisation et qui a été retardé par l’élaboration d’une carte prioritaire : celle des risques d’inondation. Désormais, nous pouvons passer à la phase finale du PLU et ce sera quelque chose qui sera fait dans le courant de l’année 2026.



- Ce PLU va permettre de mettre en œuvre le programme de notre second mandat.

- Le PLU sera un document stratégique pour faire en sorte que notre ville se développe selon la vision politique des élus de « Biguglia per Tutti ». C’est-à-dire un développement harmonieux en rapport avec la population, qui va privilégier l’économie de proximité mais aussi le bien-vivre ensemble, avec la mobilité et tous les services dont vont avoir besoin les Bigugliais pour vivre de façon agréable sur notre commune.



- Les grands projets et axes de votre programme ?

- Il y a de grands projets qui commencent à s’esquisser. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de consultation de la population avec ces réunions dans les quartiers. Nous vous inviterons pour la phase de découverte de notre programme, mais il y a déjà de grands axes qui sont partagés par l’ensemble de la population. Nous avons l’expérience de six ans de mandature. Nous avons pu faire des choix en amont et entamer des phases de construction, comme la rénovation de nos écoles et de nos centres anciens. Tous ces sujets vont se poursuivre, car ils se construisent dans le temps. Il faut le rappeler : cette ville a été construite pendant plus de quarante ans de façon anarchique.



- Biguglia, c’est aussi la gestion des inondations.

- Il faut apporter des solutions, et nous sommes à pied d’œuvre pour faire en sorte que les points noirs identifiés sur Biguglia disparaissent. Cela demande des études, des investissements, mais les habitants savent que nous sommes à pied d’œuvre.



- Nous sommes entrés dans la campagne. On a l’impression qu’une bataille de chiffres s’est engagée avec votre adversaire Paul Alfonsi.

- Je ne sais pas si c’est une bataille de chiffres. En tout cas, c’est une bataille d’interprétation des chiffres. Les chiffres sont clairs et publics, on ne peut pas sortir des chiffres du chapeau. À Biguglia, les dépenses de fonctionnement ont diminué, les recettes ont augmenté. Aujourd’hui, le résultat comptable n’est rien d’autre qu’un simple calcul de CM2.



- Est-ce que cette élection prépare aussi les territoriales de 2028 ?

- Aujourd’hui, notre combat est un combat pour notre commune. On n’est pas là pour faire des coups de billard à trois ou cinq bandes. On est là pour respecter les citoyens de Biguglia et présenter un projet, dans une liste de « paisani », pour que les gens vivent mieux et bien.



- À Bastia, Gilles Simeoni a insisté sur l’importance de l’élection, “essentielle pour Bastia et pour la Corse”. Est-ce que c’est aussi le cas à Biguglia pour la majorité nationaliste si elle devait perdre une commune de cette taille ?

- On ne peut pas fermer les yeux. On voit bien que, dans toutes les communes, il y a des gens comme nous ou comme M. Simeoni qui essaient de faire un programme pour leur commune face à des alliances contre nature, afin de faire en sorte que partout nous soyons amenés à être en difficulté. On verra ce que décideront les électeurs dans les différentes villes où nous serons candidats.