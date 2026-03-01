Municipales à Bastia : il est 18 heures , le scrutin est clos, le dépouillement débute

(Photos Gérard Baldocchi)





Il est 18 heures, les bureaux de vote pour le premier tour des élections municipales des 15 et 22 mars sont désormais fermés à Bastia.



Toute la journée, un peu plus de 23.000 électeurs étaient appelés à voter pour le premier tour des municipales. Malgré la pluie, ils étaient nombreux à avoir répondu présents dès l’ouverture, et il fallait parfois attendre un peu avant de pouvoir déposer son bulletin ou trouver une place pour se garer devant les bureaux de vote durant la matinée.

Une participation à la hauteur de l’enjeu ? Des candidats qui ont mobilisé leurs troupes pour éviter ou créer des surprises. Preuve en est : à midi, la participation s’élevait à 31,31 %, soit 7.260 votants, contre 25,99 % en 2020 (5.806 électeurs).

En fin de journée, à 17h, soit à une heure de la fin du scrutin, la 14 470 votants avaient été enregistrés portant la participation à 62,39%.



Certains bureaux ont connu une forte affluence. C’est le cas du bureau numéro 1, situé dans l’ancienne mairie sur la place du Marché, qui affichait à 17h 404 votants pour un taux de participation de 74 %.

Sur la journée, comme il est de coutume, les sept têtes de liste ont toutes voté dans la matinée.



Le plus matinal a été Julien Morganti, à la tête de la coalition « Uniti », qui a glissé son bulletin dans le bureau de vote situé au théâtre San Angelo dès 8h30 du matin.

Suivi une demi-heure plus tard par Jean-Michel Lamberti, candidat Reconquête ! Forza Nova, au bureau n° 1 de l’ancienne mairie situé sur la place du Marché.

Jean-Martin Mondoloni (Bastia da Oghje à Dumane), Sacha Bastelica (Via Citadina) et Francis Riolacci (Bastia in Cumunu) se sont retrouvés aux alentours de 10h à l’école de l’Annonciade, pendant qu’à la même heure Nicolas Battini (Populu di Bastia) votait à l’école Defendini, dans son fief des quartiers sud de Bastia.

Gilles Simeoni (Bastia Inseme) a été le dernier des candidats à voter, à 11h, à Cardo.

Comme pour chaque scrutin, dans les bureaux de vote quelques incidents mineurs ont été relevés, comme des personnes disposant d’une procuration pour le second tour et non pour le premier.



Seul fait majeur : des tags insultants à l’encontre du candidat « Populu di Bastia » ont été découverts sur les murs de la bibliothèque du centre-ville.