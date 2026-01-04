Louis Pozzo di Borgo (CAB : « Laissons la politique politicienne loin de notre assemblée »

La Communauté d’agglomération de Bastia se veut un outil au service de la population et non un outil politique. C’est le leitmotiv de Louis Pozzo di Borgo lors de cette installation, comme lors de son précédent mandat : « Laissons la politique politicienne loin de notre assemblée, car nos populations auront besoin d’élus soudés, solidaires et réalistes pour mener à bien ce combat. »



Ambition affichée : « faire passer l’institution avant les enjeux politiques ». Des propos repris par l’élu d’opposition Jean-Martin Mondoloni : « Je reste persuadé que vous serez à la hauteur des enjeux. Il n’est pas question pour nous de transporter l’opposition municipale à la CAB, ce serait imprudent et fantaisiste. Nous sommes trop petits pour nous chamailler. »

L’élu de droite bastiais précise qu’il ne sera pas dans « une opposition systématique » avant de détailler : « La question des ressources est importante, tout comme celle de l’équité, de l’équilibre et du périmètre. Mais aussi celle de la fracture sociale, que Bastia seule ne peut pas supporter. »



Une opposition qui compte, avec Jean-Martin Mondoloni, cinq membres, dont Julien Morganti (Uniti per Bastia) et Nicolas Battini (Populu di Bastia), candidats arrivés respectivement deuxième et troisième au second tour à Bastia. Ce mandat sera amputé de deux figures de l’opposition bastiaise : Jean Zuccarelli et Hélène Salge.

Ce conseil d’installation de la Communauté a également vu l’élection du bureau et des vice-présidents : dix dans un premier temps, auxquels se rajouteront plus tard un onzième ainsi que trois membres supplémentaires. Pierre Savelli, ancien maire de Bastia, ne retrouvera pas sa place de vice-président ce 30 mars.



Bureau :

Président : Louis Pozzo di Borgo

1er vice-président : Gilles Simeoni (maire de Bastia)

2e vice-présidente : Marie-Hélène Padovani (maire de San-Martinu-di-Lota)

3e vice-président : Guy Armanet (maire de Santa-Maria-di-Lota)

4e vice-président : Michel Simonpietri (maire de Furiani)

5e vice-président : Michel Rossi (maire de Ville-di-Pietrabugno)

6e vice-président : Laurent Papazian (Bastia)

7e vice-présidente : Emmanuelle de Gentili (Bastia)

8e vice-président : Pierre Orsini (Bastia)

9e vice-président : Philippe Cimino (Bastia)

10e vice-présidente : Marie-Dominique Giamarchi (Furiani)