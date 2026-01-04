Louis Pozzo di Borgo (CAB : « Laissons la politique politicienne loin de notre assemblée »

(Photos Gérard Baldocchi)
Louis Pozzo di Borgo a retrouvé, ce lundi 30 mars, son fauteuil de président de la Communauté d’agglomération de Bastia. L’occasion pour lui d’esquisser la feuille de route de son prochain mandat. « Six années qui seront déterminantes », a prévenu d’entrée le président de la CAB, rappelant le contexte national et international : « L’inflation repart fortement. Les dotations d’État fondent comme neige au soleil, l’exercice 2026 sera marqué par des ponctions de 2,6 millions d’euros. »
Un nouveau mandat qui, pour Louis Pozzo di Borgo, ne verra pas « de révolution profonde, mais une continuité affirmée. On ne change pas ce qui fonctionne, on l’améliore ». Pour lui, les enjeux sont clairs : un territoire plus solidaire et plus ambitieux.
Des thématiques en lien avec les compétences de la collectivité sont ainsi mises en avant : développer le réseau de transports à l’échelle du Grand Bastia, soutenir le développement économique et accompagner la création d’entreprises artisanales et de proximité, avec l’ambition d’en faire profiter les habitants du territoire. L’action sociale, le soutien à la politique sportive et aux associations sont également évoqués, le tout en « prenant en compte les cinq communes dans leur diversité », a rappelé Louis Pozzo di Borgo.
« Faire passer l’institution avant les enjeux politiques »
La Communauté d’agglomération de Bastia se veut un outil au service de la population et non un outil politique. C’est le leitmotiv de Louis Pozzo di Borgo lors de cette installation, comme lors de son précédent mandat : « Laissons la politique politicienne loin de notre assemblée, car nos populations auront besoin d’élus soudés, solidaires et réalistes pour mener à bien ce combat. »
Ambition affichée : « faire passer l’institution avant les enjeux politiques ». Des propos repris par l’élu d’opposition Jean-Martin Mondoloni : « Je reste persuadé que vous serez à la hauteur des enjeux. Il n’est pas question pour nous de transporter l’opposition municipale à la CAB, ce serait imprudent et fantaisiste. Nous sommes trop petits pour nous chamailler. »
L’élu de droite bastiais précise qu’il ne sera pas dans « une opposition systématique » avant de détailler : « La question des ressources est importante, tout comme celle de l’équité, de l’équilibre et du périmètre. Mais aussi celle de la fracture sociale, que Bastia seule ne peut pas supporter. »
Une opposition qui compte, avec Jean-Martin Mondoloni, cinq membres, dont Julien Morganti (Uniti per Bastia) et Nicolas Battini (Populu di Bastia), candidats arrivés respectivement deuxième et troisième au second tour à Bastia. Ce mandat sera amputé de deux figures de l’opposition bastiaise : Jean Zuccarelli et Hélène Salge.
Ce conseil d’installation de la Communauté a également vu l’élection du bureau et des vice-présidents : dix dans un premier temps, auxquels se rajouteront plus tard un onzième ainsi que trois membres supplémentaires. Pierre Savelli, ancien maire de Bastia, ne retrouvera pas sa place de vice-président ce 30 mars.
Bureau :
Président : Louis Pozzo di Borgo
1er vice-président : Gilles Simeoni (maire de Bastia)
2e vice-présidente : Marie-Hélène Padovani (maire de San-Martinu-di-Lota)
3e vice-président : Guy Armanet (maire de Santa-Maria-di-Lota)
4e vice-président : Michel Simonpietri (maire de Furiani)
5e vice-président : Michel Rossi (maire de Ville-di-Pietrabugno)
6e vice-président : Laurent Papazian (Bastia)
7e vice-présidente : Emmanuelle de Gentili (Bastia)
8e vice-président : Pierre Orsini (Bastia)
9e vice-président : Philippe Cimino (Bastia)
10e vice-présidente : Marie-Dominique Giamarchi (Furiani)
Ambition affichée : « faire passer l’institution avant les enjeux politiques ». Des propos repris par l’élu d’opposition Jean-Martin Mondoloni : « Je reste persuadé que vous serez à la hauteur des enjeux. Il n’est pas question pour nous de transporter l’opposition municipale à la CAB, ce serait imprudent et fantaisiste. Nous sommes trop petits pour nous chamailler. »
L’élu de droite bastiais précise qu’il ne sera pas dans « une opposition systématique » avant de détailler : « La question des ressources est importante, tout comme celle de l’équité, de l’équilibre et du périmètre. Mais aussi celle de la fracture sociale, que Bastia seule ne peut pas supporter. »
Une opposition qui compte, avec Jean-Martin Mondoloni, cinq membres, dont Julien Morganti (Uniti per Bastia) et Nicolas Battini (Populu di Bastia), candidats arrivés respectivement deuxième et troisième au second tour à Bastia. Ce mandat sera amputé de deux figures de l’opposition bastiaise : Jean Zuccarelli et Hélène Salge.
Ce conseil d’installation de la Communauté a également vu l’élection du bureau et des vice-présidents : dix dans un premier temps, auxquels se rajouteront plus tard un onzième ainsi que trois membres supplémentaires. Pierre Savelli, ancien maire de Bastia, ne retrouvera pas sa place de vice-président ce 30 mars.
Bureau :
Président : Louis Pozzo di Borgo
1er vice-président : Gilles Simeoni (maire de Bastia)
2e vice-présidente : Marie-Hélène Padovani (maire de San-Martinu-di-Lota)
3e vice-président : Guy Armanet (maire de Santa-Maria-di-Lota)
4e vice-président : Michel Simonpietri (maire de Furiani)
5e vice-président : Michel Rossi (maire de Ville-di-Pietrabugno)
6e vice-président : Laurent Papazian (Bastia)
7e vice-présidente : Emmanuelle de Gentili (Bastia)
8e vice-président : Pierre Orsini (Bastia)
9e vice-président : Philippe Cimino (Bastia)
10e vice-présidente : Marie-Dominique Giamarchi (Furiani)
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