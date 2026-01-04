Bastia - Louis Pozzo di Borgo réélu président de la Communauté d’Agglomération de Bastia

La séance d’installation de la nouvelle mandature de la Communauté d’agglomération qui s’est déroulée, pour ainsi dire, sans suspense. Les résultats des élections municipales avaient scellé le destin de la CAB dès le premier tour.

Les 40 élus communautaires des cinq communes qui la composent, Bastia, Furiani, Ville-di-Pietrabugno, San-Martinu-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota, qui regroupent plus de 63 000 habitants, ont reconduit Louis Pozzo di Borgo, le président sortant, dans ses fonctions.



Louis Pozzo di Borgo a été élu avec 35 voix contre 5 pour Jean-Martin Mondoloni (élu de l’opposition bastiaise).

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