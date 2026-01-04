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Bastia - Louis Pozzo di Borgo réélu président de la Communauté d’Agglomération de Bastia


Christophe Giudicelli le Lundi 30 Mars 2026 à 18:01

Ce lundi 30 mars, Louis Pozzo di Borgo a été réélu à la tête de la Communauté d’agglomération de Bastia. Le premier adjoint de la commune de Furiani, qui dirige l’institution depuis 2020, a retrouvé son fauteuil de président.



(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
La séance d’installation de la nouvelle mandature de la Communauté d’agglomération qui s’est déroulée, pour ainsi dire, sans suspense. Les résultats des élections municipales avaient scellé le destin de la CAB dès le premier tour.
Les 40 élus communautaires des cinq communes qui la composent, Bastia, Furiani, Ville-di-Pietrabugno, San-Martinu-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota, qui regroupent plus de 63 000 habitants, ont reconduit Louis Pozzo di Borgo, le président sortant, dans ses fonctions.

Louis Pozzo di Borgo a été élu avec 35 voix contre 5 pour Jean-Martin Mondoloni (élu de l’opposition bastiaise).
(Plus d'infos à venir)




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