Municipales à Bastia : Jean-Sébastien De Casalta entend rester vigilant sur la suite de l'enquête judiciaire

La presse s’est fait l’écho de mesures de garde à vue ayant frappé deux adjoints de la majorité bastiaise au sujet de procurations suspectées d’être frauduleuses lors de la dernière élection municipale. La fraude électorale est une agression inacceptable contre la démocratie parce qu’elle altère, falsifie et trahit la volonté populaire.



Elle doit être dénoncée et poursuivie partout où elle sévit.



L’opposition Unione per Bastia a pu démontrer pour sa part qu’elle combattait avec détermination et exigence toutes les manoeuvres attentatoires à la sincérité de l’expression des électeurs bastiais. Elle entend également réaffirmer le prix inestimable qu’elle attache au respect des personnes et à la présomption d’innocence, garantie constitutionnelle dont doit bénéficier tout justiciable.

Aussi le travail de la justice pénale portant sur les agissements possiblement infractionnels commis lors de ce scrutin doit se poursuivre sereinement loin de toute polémique intempestive dictée par l’opportunisme politique.



Nous resterons attentifs et vigilants quant aux suites qui seront réservées à cette enquête judiciaire ainsi qu’à celles qui sont en cours et nous nous emploierons à faire valoir le droit dans le seul intérêt du bien public et des bastiais.



Nous voudrions également adresser un message aux professeurs d’éthique qui prétendent à l’envie qu’ils seraient, au nom de leur idéologie nationaliste dite modérée, plus vertueux que les autres.

Le moralisme dégoulinant de condescendance dont les mots de démocratie, de transparence, de probité et d’honnêteté rythment chacune de leurs interventions, ça suffit !



Attention à ce que leurs déclamations pleines de suffisance ne se retournent pas contre eux !!