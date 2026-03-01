Municipales. À Cargèse, Jean-Claude Donzella sort en tête du premier tour, mais la bataille reste ouverte

À l’issue du premier tour, Jean-Claude Donzella, à la tête de la liste « Inseme per Carghjese », arrive en tête avec 45,81 % des suffrages. L’ancien agent et conseiller municipal confirme ainsi la dynamique de sa candidature, portée par un projet axé sur le cadre de vie, les services publics et une gouvernance plus participative.



Derrière lui, Jérôme Alessandri, deuxième adjoint sortant et candidat de la liste « Carghjese Dumane », recueille 33,90 % des voix. Fort de son expérience au sein de la majorité municipale et défenseur de la continuité des projets engagés ces dernières années, il se positionne comme le principal challenger pour le second tour.



Stéphane Zanettacci, chef d’entreprise et tête de liste de « Per un avenne cumunu », obtient pour sa part 20,29 % des suffrages, confirmant sa place dans ce scrutin particulièrement disputé.



Avec ces résultats, les trois listes peuvent se maintenir au second tour. Elles disposent également de la possibilité de fusionner pour recomposer les forces en présence et rebattre les cartes.



Les candidats ont jusqu’à mardi pour se prononcer sur leur position pour le 2e tour.