Municipales. À Bastia, Gilles Simeoni dévoile sa liste « Bastia Inseme »

C’est au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia que Gilles Simeoni a choisi de dévoiler sa liste « Bastia Inseme » ce mercredi soir. Plus de 500 personnes étaient présentes à l’intérieur et à l’extérieur de la salle, dont José Galletti, maire de Lucciana, Jean-Charles Giabiconi, maire de Biguglia ou encore Michel Castellani, député de la 1re circonscription de Haute-Corse, pour suivre la présentation d’une liste qui « va vers une élection difficile sans rien céder sur ce que nous sommes et ce à quoi nous croyons ». « Pour nous, l’engagement politique n’a jamais été une recherche d’honneur et des calculs. La politique est une question de conviction et d’idéal, et je suis heureux d’être à Bastia et de conduire cette liste avec des femmes et des hommes que je respecte », a déclaré Gilles Simeoni da ns son discours