Municipales. À Bastia, Gilles Simeoni dévoile sa liste « Bastia Inseme »

C’est au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia que Gilles Simeoni a choisi de dévoiler sa liste « Bastia Inseme » ce mercredi soir. Plus de 500 personnes étaient présentes à l’intérieur et à l’extérieur de la salle, dont José Galletti, maire de Lucciana, Jean-Charles Giabiconi, maire de Biguglia ou encore Michel Castellani, député de la 1re circonscription de Haute-Corse, pour suivre la présentation d’une liste qui « va vers une élection difficile sans rien céder sur ce que nous sommes et ce à quoi nous croyons ». « Pour nous, l’engagement politique n’a jamais été une recherche d’honneur et des calculs. La politique est une question de conviction et d’idéal, et je suis heureux d’être à Bastia et de conduire cette liste avec des femmes et des hommes que je respecte », a déclaré Gilles Simeoni dans son discours
La composition de la liste « Bastia Inseme »
1. Gilles Simeoni
2. Hélène Beretti
3. Laurent Papazian
4. Emmanuelle De Gentili
5. Pierre Orsini
6. Josée Natali
7. Pierre Savelli
8. Marie Stromboni
9. Pasquale Castellani
10. Mattea Lacave
11. Paul Tieri
12. Lauda Guidicelli-Sbraggia
13. Serge Linale
14. Anne-Marie Carrier
15. Pierre Pieri
16. Françoise Filippi
17. Philippe Cimino
18. Carulina Colombani-Guerrini
19. Didier Grassi
20. Angelina Mangano
21. Antoine Graziani
22. Danielle Mattei
23. François Fabiani
24. Cathy Casimiri
25. Alain Del Moro
26. Mathilde Mattei
27. Franck Dassibat
28. Emmanuelle Luciani
29. Michel Terrachon
30. Dominique Nasica
31. Philippe Vignoli
32. Karine Chinesi
33. Jean Kemouche
34. Anna-Livia Fontana
35. Jean-François Albertini
36. Virginie Guaitella
37. Jean-Marc Angelotti
38. Sabrina Fiorello
39. Frédéric Pietrotti
40. Mélissa Leoni
41. Étienne Patrone
42. Andrea Poli
43. Fanfan Dal Coletto
