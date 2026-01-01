Municipales 2026 : le fil de la campagne

Dans le cadre de la campagne municipale, la liste Uniti organise une conversation publique consacrée à l’identité de notre ville : Qu’est-ce qui définit l’identité bastiaise ? Quelle est sa place au XXIᵉ siècle ?

Bastia est une ville de caractère, d’histoire et de culture. Son identité ne se résume ni à un héritage figé, ni à un avenir tracé. Elle se construit, se transforme et se transmet.À l’heure des grandes mutations sociales, culturelles et urbaines, Uniti propose un temps d’échange ouvert, animé par un modérateur avec la participation de plusieurs personnalités de monde culturel, économique, sportif et social, pour réfléchir ensemble à ce que signifie être Bastiais aujourd’hui — et demain.C’est un moment de dialogue libre et respectueux, ouvert à tous.Entrée libre – participation du public encouragéeMercredi 28 janvier à 18h30 – Cinéma Le studio