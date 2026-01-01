Municipales 2026 : le fil de la campagne

Uniti : conversation publique
Dans le cadre de la campagne municipale, la liste Uniti organise une conversation publique consacrée à l’identité de notre ville : Qu’est-ce qui définit l’identité bastiaise ? Quelle est sa place au XXIᵉ siècle ?Bastia est une ville de caractère, d’histoire et de culture. Son identité ne se résume ni à un héritage figé, ni à un avenir tracé. Elle se construit, se transforme et se transmet.
À l’heure des grandes mutations sociales, culturelles et urbaines, Uniti propose un temps d’échange ouvert, animé par un modérateur avec la participation de plusieurs personnalités de monde culturel, économique, sportif et social, pour réfléchir ensemble à ce que signifie être Bastiais aujourd’hui — et demain.
C’est un moment de dialogue libre et respectueux, ouvert à tous.
Entrée libre – participation du public encouragée
Mercredi 28 janvier à 18h30 – Cinéma Le studio
Présentation de la liste "San Martinu di Lota"
La présentation de la liste « San Martinu di Lota » conduite par Marie-Hélène Padovani pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains aura lieu le dimanche 1er février à 11 heures à la Salle des fêtes de Pietranera.
Stéphane Sbraggia présente la liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier au Palais des Congrès
Stéphane Sbraggia, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à Ajaccio, présentera sa liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier, à 18h30, dans l’auditorium du Palais des Congrès.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour Stéphane Sbraggia de présenter les femmes et les hommes qui l’accompagnent et avec lesquels il a choisi de porter le projet Ajaccio 2026-2032.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour Stéphane Sbraggia de présenter les femmes et les hommes qui l’accompagnent et avec lesquels il a choisi de porter le projet Ajaccio 2026-2032.
-
Le dessin de Battì - U techju ùn ne hà mai abbastanzza
-
Cinq nouveaux sapeurs-pompiers volontaires rejoignent le centre de secours de Luri
-
Le 4e salon de la chasse Caccia d’Oru aura lieu à Corte du 17 au 19 avril
-
Carnet de deuil - Piazzili, Isolacciu di Fiumorbu, Bastia
-
38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation !