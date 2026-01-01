CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation ! 26/01/2026 René Char au cœur de la 14e édition du festival « Des Courts en hiver » de la Cinémathèque de Corse 26/01/2026 Municipales 2026 : le fil de la campagne 26/01/2026

Municipales 2026 : le fil de la campagne


le Lundi 26 Janvier 2026 à 19:04

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Municipales 2026 : le fil de la campagne

Uniti : conversation publique

Dans le cadre de la campagne municipale, la liste Uniti organise une conversation publique consacrée à l’identité de notre ville : Qu’est-ce qui définit l’identité bastiaise ? Quelle est sa place au XXIᵉ siècle ?
Bastia est une ville de caractère, d’histoire et de culture. Son identité ne se résume ni à un héritage figé, ni à un avenir tracé. Elle se construit, se transforme et se transmet.
À l’heure des grandes mutations sociales, culturelles et urbaines, Uniti propose un temps d’échange ouvert, animé par un modérateur avec la participation de plusieurs personnalités de monde culturel, économique, sportif et social, pour réfléchir ensemble à ce que signifie être Bastiais aujourd’hui — et demain.
C’est un moment de dialogue libre et respectueux, ouvert à tous.
Entrée libre – participation du public encouragée
Mercredi 28 janvier à 18h30 – Cinéma Le studio
 

Présentation de la liste "San Martinu di Lota"

La présentation de la liste « San Martinu di Lota »  conduite par Marie-Hélène Padovani pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains aura lieu le dimanche 1er février à 11 heures à la Salle des fêtes de Pietranera. 

Stéphane Sbraggia présente la liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier au Palais des Congrès

Stéphane Sbraggia, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à Ajaccio, présentera sa liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier, à 18h30, dans l’auditorium du Palais des Congrès.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour Stéphane Sbraggia de présenter les femmes et les hommes qui l’accompagnent et avec lesquels il a choisi de porter le projet Ajaccio 2026-2032.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos